Tamara Misewicz-Healey, 38 años, sobre las midterm 2026: “Ya no creo en ninguno de los dos partidos porque nos abandonaron”

A pocas semanas de las elecciones legislativas, una parte del electorado estadounidense mostró un alejamiento de las estructuras tradicionales de los partidos políticos. Un análisis describió un escenario en el que demócratas y republicanos enfrentan cuestionamientos de ciudadanos que consideran que sus representantes dejaron de responder a las necesidades de sus comunidades.

¿Demócratas o republicanos?: cómo ven los ciudadanos las elecciones de medio término

Según The New York Times, Tamara Misewicz-Healey, de 38 años y madre de tres hijos en Pensilvania, representa uno de los casos de descontento con los partidos políticos en EE.UU. Durante años votó por candidatos demócratas, aunque no tenía una participación política activa.

La oposición al proyecto de un centro de datos en su pueblo, Archbald, la llevó junto a su esposo a liderar el grupo comunal "Stop Archbald Data Centers", el cual sumó a miles de miembros Tamara Misewicz-Healey for State Representative

Su postura cambió a partir de la oposición a la construcción de un centro de datos en Archbald, localidad donde reside. Junto con su esposo, Justin Healey, comenzó a organizar a los vecinos mediante el grupo de Facebook Stop Archbald Data Centers, que llegó a reunir 14.000 integrantes.

La pareja también impulsó una página de recaudación destinada a contratar a un abogado y presentó pedidos de información pública. Misewicz-Healey incluso inició una campaña por voto escrito para competir contra su representante estatal demócrata; sin embargo, recientemente anunció su retiro de la contienda.

“Ya no soy demócrata. Ya no creo en ninguno de los dos partidos. Ambos nos abandonaron”, dijo en una entrevista con The New York Times.

Pensilvania: los centros de datos y el desencanto con demócratas y republicanos

La experiencia de Misewicz-Healey terminó por modificar su identificación partidaria. Según explicó, la respuesta de los dirigentes políticos ante el proyecto empresarial le hizo perder la confianza en las instituciones.

Su conclusión fue que las dirigencias habían priorizado los intereses de las compañías sobre las preocupaciones de los residentes. “Tengo muchas ideas y visiones para un futuro más brillante para el noreste de Pensilvania. Pero primero, debemos asegurarnos de que siga existiendo una región segura, saludable y equilibrada a la cual llamar hogar”, señaló en un video publicado en Facebook.

Misewicz-Healey retira su candidatura para la Cámara de Representantes por el Distrito 112 en el noreste de Pensilvania

El fenómeno no se limita a los votantes demócratas. En el condado de Carbon, Pensilvania, cientos de personas utilizaron la opción de escribir el nombre de Christian Bartulovich en las primarias. El republicano registrado, de 37 años y gerente en la industria de dispositivos médicos, terminó por obtener la nominación demócrata para las elecciones del 3 de noviembre.

“Estoy recibiendo un montón de mensajes de texto que dicen: ‘Nunca he donado a un republicano en mi vida. Espero que ganes’”, dijo el Sr. Bartulovich, según lo retomado por The New York Times.

La economía y Trump generan dudas entre los republicanos

El descontento también alcanzó a sectores que anteriormente respaldaban a Donald Trump. El análisis de The New York Times señaló que parte de sus antiguos seguidores cuestionan los resultados económicos y algunas decisiones de política exterior.

Para estos votantes, existe una diferencia entre las promesas realizadas durante las campañas y la situación que perciben en su vida cotidiana. Ryan Wagner, un conservador de 41 años de Michigan que había apoyado con fuerza a Trump, comenzó a distanciarse del presidente por estos motivos.

“Nos dejamos engañar, y nos equivocamos”, dijo Ryan Wagner a The New York Times. “Ya ni siquiera puedo escucharlo hablar”, dijo en referencia a Trump.

El gerente de una empresa de restauración de viviendas retiró la bandera estadounidense que tenía en su casa y analiza no participar en las elecciones de noviembre. Según relató, su pérdida de confianza se produjo de manera gradual y estuvo relacionada con distintos acontecimientos, entre ellos la investigación por el asesinato de Charlie Kirk, la guerra con Irán y las declaraciones sobre los precios de los alimentos.

Las elecciones de medio término en EE.UU. serán el 3 de noviembre Magnific

Costo de vida en EE.UU.: qué revela la encuesta

La economía constituye uno de los principales motivos de preocupación. Según la encuesta de The New York Times/Siena College, el 60% de los votantes blancos sin título universitario desaprueba la gestión de Trump en materia de costo de vida. Entre los republicanos, apenas el 29% considera que la economía está mejor que un año atrás, frente al 72% registrado en enero.

Las dudas también alcanzan a los dirigentes demócratas. En Archbald, Phyliss Paone, jubilada de 65 años que se identifica históricamente con ese partido, dijo que no respaldará la reelección del gobernador Josh Shapiro por su posición frente al proyecto de un centro de datos. Para ella, el cambio de postura del gobernador afectó su confianza..