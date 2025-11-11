Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 11 de noviembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Consejos sobre cómo actuar ante un terremoto en un supermercado
Si se desencadena un terremoto mientras se encuentra dentro de un supermercado en el momento en que se desencadena un terremoto, es importante mantener la calma y colocarse en un lugar seguro, que puede ser debajo de un elemento firme o, si no es posible, junto a él. Además, se debe buscar si hay sitios de protección sísmica marcados dentro del recinto. Asimismo, se recomienda alejarse de las góndolas para evitar ser golpeado por cualquier objeto que caiga de ellas. Si se corta la luz, se deben usar linternas para iluminar: velas, fósforos o encendedores pueden provocar explosiones en caso de fuga de gas.
¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?
En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.
- 1
Cambios en la visa B1/B2 de EE.UU.: nuevas actualizaciones en las entrevistas en 2025
- 2
La lista del Uscis con los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU.
- 3
Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en Miami
- 4
EE.UU. publica el video de un un nuevo ataque a narcos en el Pacífico y la ONU habla de “ejecuciones extrajudiciales”