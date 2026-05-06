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Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 6 de mayo
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este miércoles en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
Sismo a 19 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.28
- Longitud: -119.08
- Profundidad: 11.6
- Magnitud: 3.2
- Localización: 19 km SE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 7 km SE of Loma Linda, California
- Latitud: 34.00
- Longitud: -117.22
- Profundidad: 3.3
- Magnitud: 2.1
- Localización: 7 km SE of Loma Linda, California
Sismo a 36 km NNW of Toyah, Texas
- Latitud: 31.60
- Longitud: -103.99
- Profundidad: 9.2
- Magnitud: 2.1
- Localización: 36 km NNW of Toyah, Texas
¿Qué es lo que causa un sismo?
Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la tierra causado por la liberación repentina de energía dentro de la misma. La causa más común de este fenómeno natural es el movimiento de las placas tectónicas, por lo que es común en zonas de fallas porque estas chocan o se deslizan entre sí. Esta fricción genera una tensión inmensa entre las placas que al liberarse produce vibraciones masivas, llamadas ondas sísmicas. Estas se trasladan a través de la roca y hacia la superficie.
LA NACION
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