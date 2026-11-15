Tenía 50 años cuando nacieron los Beatles y hoy espera ser reconocido como el hombre más longevo del mundo

El costarricense José Flores, de 119 años, busca ser reconocido como el hombre más longevo de la historia. Su cédula de identidad indica que nació el 11 de julio de 1907 en Las Lajas de Cañas, provincia de Guanacaste, en la costa del Pacífico.

Qué se sabe de la solicitud de José Flores para ser el hombre más longevo del mundo

La Asociación Península de Nicoya Zona Azul gestiona su inclusión en el Libro Guinness de los Récords .

. Su presidente, Jorge Vindas , indicó que faltan dos documentos clave para completar la validación ante la entidad registradora.

, indicó que para completar la validación ante la entidad registradora. Si se ratifica, solo lo superaría la francesa Jeanne Calment, fallecida en 1997 a los 122 años.

Cómo es la historia de Jesús Flores en Costa Rica

Vive en Sardinal, en la península de Nicoya , una de las cinco “zonas azules” del planeta. Trabajó como agricultor y peón en una plantación bananera.

, una de las cinco del planeta. Trabajó como agricultor y peón en una plantación bananera. Es viudo desde hace 23 años y tiene ocho hijos, de los cuales uno falleció .

y tiene ocho hijos, . Cuando los Beatles grabaron su primer álbum en 1963, Flores tenía 56 años.

A los 105 años todavía bailaba, empuñaba el machete y salía al campo. En la actualidad, se desplaza con andador, toma dos pastillas más unas gotas para la próstata y el corazón.

todavía bailaba, empuñaba el machete y En la actualidad, se desplaza con andador, toma dos pastillas más unas gotas para la próstata y el corazón. Su nieta, Hellen Flores , asegura que su abuelo “tuvo su época de fiestero” . Según publicó El Mundo, de joven fumaba, bebía y practicaba boxeo. Asimismo, todavía toma whisky .

, asegura que su abuelo . Según publicó El Mundo, de joven fumaba, bebía y practicaba boxeo. Asimismo, . Ella atribuye su longevidad a la alimentación tradicional y al calor del hogar.

Jesús Flores como agricultor y peón en una plantación bananera Captura de pantalla/Trivisión Costa Rica

Apoyo oficial: visita presidencial y nueva vivienda

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández , lo visitó en julio de este año.

, lo visitó en julio de este año. Fernández ordenó construirle una vivienda acondicionada “para una persona de 119 años” .

. Su club, la Liga Deportiva Alajuelense, le regaló una camiseta con el dorsal 119.

Sobre el secreto de su edad, Flores respondió: “Dios es el secreto. Que trabajen como yo”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.