Tiene 103 años y todavía trabaja cinco días por semana: “Hay que tener una razón para levantarse cada mañana”

A sus 103 años y siete meses, Fuku Amagawa mantiene una rutina poco habitual: trabaja cinco días por semana y prepara ramen en el restaurante que abrió con su familia hace seis décadas en Japón. La mujer asegura que continuar con esa actividad todavía le produce felicidad y no está dispuesta a jubilarse.

Con 103 años, Fuku Amagawa no quiere jubilarse

La historia fue presentada por CNN. Frente a la posibilidad de mantenerse activa después de superar el siglo de vida, Amagawa destacó la satisfacción que encuentra en su rutina.

A los 103 años, Fuku Amagawa continúa trabajando cinco días por semana en el restaurante familiar

“Estoy realmente feliz. Es maravilloso poder seguir trabajando incluso a los 103 años”, afirmó. Amagawa remarcó en la entrevista que todavía no está preparada para jubilarse y conserva su actividad habitual en el negocio familiar.

Los tres hábitos que recomienda Fuku Amagawa para la longevidad

Además de hablar sobre el trabajo y la voluntad de mantenerse activa, Amagawa compartió algunos de sus consejos para una vida larga en diálogo con CNN. Entre ellos aparecen dos hábitos de su rutina: beber una cerveza todas las noches y comer mucho.

El tercer punto está relacionado con la motivación. Entre sus consejos para una 3, Amagawa destacó que “hay que tener una razón para levantarse cada mañana”.

Entre sus consejos para vivir más, la mujer de 103 años recomienda comer bien, beber una cerveza por la noche y tener una razón para levantarse cada mañana Instagram @ginkatei_no_madonna

La teoría de la mujer de 103 años sobre la longevidad en Japón

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, la mayoría de las personas de 100 años o más en el país son mujeres. Aunque los científicos no conocen exactamente por qué existe esa diferencia, Amagawa tiene su propia explicación y la relaciona con la actitud frente al envejecimiento.

La centenaria japonesa sostiene que mantenerse activa y conservar una rutina laboral son parte de lo que le da sentido a sus días

“Tal vez sea nuestra fuerza de voluntad”, señaló a CNN. Luego planteó que los hombres “dependen demasiado de las mujeres” y que suelen asumir antes las limitaciones relacionadas con la edad.

En su explicación, reprodujo una frase que atribuye a esa actitud: “Soy demasiado viejo para hacer cosas ahora”.

Longevidad: crece la cantidad de centenarios en Japón

La historia de Amagawa forma parte de un récord alcanzado por Japón. Por primera vez, el país superó las 100.000 personas de 100 años o más, según los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón.

Al 1° de septiembre, el organismo contabilizó 107.677 centenarios, 7914 más que el año anterior. De ese total, 94.298 eran mujeres y 13.379 hombres.

La cifra muestra un crecimiento sostenido durante las últimas décadas. Cuando comenzó el registro en 1963, Japón tenía 153 personas de al menos 100 años.

El número superó las mil en 1981, alcanzó las 10.000 en 1998 y pasó la barrera de las 50.000 en 2012. Los especialistas citados en el reporte identificaron diferentes factores asociados con la longevidad de la población japonesa.

Entre ellos mencionaron la alimentación saludable, las bajas tasas de obesidad y el sistema sanitario universal.

El récord de centenarios coincide con una reducción de la población. Según la Oficina de Estadísticas de Japón, al 1° de septiembre el país tenía 122,65 millones de habitantes, 540.000 menos que en el mismo mes del año anterior.