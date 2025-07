Six Flags se despide de EE.UU.: estos son los parques de diversiones que cierran en 2025

En plena temporada de verano, dos populares parques de entretenimiento de Six Flags cerrarán sus puertas. La empresa confirmó que sus dos sucursales en Bowie, California, dejarán de operar en este 2025. Además de prever la clausura de otro de sus establecimientos en Santa Clara, en 2027. De acuerdo a lo informado por la compañía, la decisión responde a su bajo rendimiento financiero.

A partir de cuándo cierran los parques de Six Flags en Estados Unidos

En un comunicado, la empresa Six Flags Entertainment Corporation reveló que a partir del próximo 2 de noviembre de 2025, los parques de Six Flags America y Hurricane Harbor dejarán de operar. Sin embargo, desde el 22 de agosto solo ofrecerán servicio los fines de semana hasta terminar la temporada.

El complejo Hurricane Harbor cerrará sus puertas el próximo 2 de noviembre. (X / @SixFlagsDC) @SixFlagsDC

De acuerdo con lo informado por la empresa de entretenimiento, se realizó una evaluación interna sobre los productos y activos de mayor rentabilidad, por lo que los parques de Maryland, no se ajustan a estos estándares establecidos.

Apenas en junio pasado, el director financiero de Six Flags, Brian Witherow, señaló a People que el complejo de Six Flags California Great America, ubicado en Santa Clara, podría cerrar sus puertas en 2027 después de la temporada de Halloween. El cierre responde al final de su contrato de arrendamiento, a menos que decidan cambiar los planes y extender sus plazos.

Tanto los parques de Maryland como el de California, se colocan como los de más bajo rendimiento en ingresos, por lo que se informó que ya se encuentran en las labores de planificación para el cierre. Aunque por el momento aseguraron que sus planes se centran en tener una buena temporada en los parques y en los próximos eventos.

Qué sucederá con los empleados de los parques

Six Flags señaló que en los parques de Six Flags America y Hurricane Harbor en Bowie, Maryland, hay aproximadamente 70 empleados de tiempo completo, los cuales, al igual que los usuarios, se verán afectados por los cierres ya programados. Aunque ya se preparan con un plan para organizar su despido.

La empresa reveló que cerca de 70 empleados serán afectados por los cierres y recibirán sus indemnizaciones correspondientes. (X / @CAGreatAmerica) "X" @CAGreatAmerica

En el comunicado del parque, se informa que todos los trabajadores tendrán sus correspondientes indemnizaciones por despido, así como algunos otros beneficios a aquellas personas que sean elegibles para ellos. Hasta la fecha, no se ha dado a conocer cuáles serán los privilegios que se le entregarán a los empleados.

Mientras que para el parque de Santa Clara no se dio a conocer el número de empleados que podrían ser afectados o las indemnizaciones correspondientes en caso de que la empresa decida no ampliar sus plazos de arrendamiento.

Así se podrán utilizar los pases y boletos de temporada en Maryland

Con el anuncio del cierre de los parques de Six Flags America y Hurricane Harbor, se informó que los pases y los boletos de la temporada podrán ser utilizados por los usuarios. No se reveló si habrá reembolsos o compensaciones por las compras ya realizadas y que no sean utilizadas a tiempo.

La empresa reveló que todas las compras ya realizadas, aún serán válidas hasta el cierre de ambos complejos en noviembre de este año, justo después de la temporada de Halloween 2025.

Los parques de Six Flags solo operarán los fines de semana a partir del 22 de agosto. Foto: Archivo Instagram: @hurricaneharborphoenix

En caso de querer asistir a los parques en las próximas semanas, se recomienda verificar el calendario oficial de ambos complejos, a fin de conocer cuáles serán los próximos eventos, así como sus fechas de aperturas antes de sus cierres definitivos.