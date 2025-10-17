A cuánto bajarán las temperaturas en Texas por el nuevo frente de frío que llega este fin de semana
El descenso en los termómetros llegará acompañado de posibles heladas en el Panhandle y tormentas dispersas en el norte y centro del Estado de la Estrella Solitaria
- 4 minutos de lectura'
Un nuevo frente de aire polar se desplazará sobre Texas durante el fin de semana y pondrá fin a varios días de clima cálido en gran parte del Estado de la Estrella Solitaria. El ingreso de esta masa fría llevará consigo un marcado descenso de las temperaturas, posibles heladas en el Panhandle y un breve episodio de tormentas en el norte y centro del territorio estatal.
Frío intenso en el Panhandle de Texas
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Amarillo, el frente frío comenzará a avanzar sobre el norte del estado durante la tarde y noche del sábado, impulsado por una masa de aire mucho más densa y seca. Detrás del frente, se prevé un drástico enfriamiento, con temperaturas que caerán hasta los valores más bajos de esta temporada.
El pronóstico indica que, entre la madrugada del sábado y el amanecer del domingo, los registros mínimos oscilarán en torno a los 40 °F (4 °C) en la mayor parte del área, aunque en varios sectores podrían descender aún más.
En zonas rurales o elevadas del Panhandle, el termómetro podría ubicarse entre los 32 °F (0 °C) y los 35 °F (1,6 °C), lo que generará condiciones propicias para la formación de escarcha.
El cambio también se notará en las temperaturas máximas: los valores, que este jueves todavía alcanzarán los 80 °F (27 °C), caerán hacia los 70 °F (21 °C) el viernes y podrían mantenerse en ese rango durante el fin de semana.
El NWS también anticipó que tras el paso del frente frío, el aire seco y estable dominará la región. Esto provocará noches más frías y tardes templadas, con cielos despejados y poca humedad.
Pronóstico extendido para el norte y centro de Texas
El NWS de Fort Worth y Dallas informó que el frente frío se desplazará hacia el centro del estado durante el sábado, con la posibilidad de generar lluvias y tormentas eléctricas dispersas en el norte y centro de Texas.
El organismo precisó que las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán en el cuadrante noreste de la región, donde el contenido de humedad será más elevado y el ascenso de aire más intenso.
Las chances de lluvia variarán entre el 20% y el 40%, mientras que, hacia el sur y el oeste, las precipitaciones serán más escasas o incluso nulas.
El descenso térmico será más notorio el domingo, cuando el aire más frío y seco se afiance sobre la región. Para ese día, las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 70 °F (21 °C), mientras que las mínimas caerán hasta los 50 °F (10 °C) en las primeras horas de la mañana.
A comienzos de la próxima semana, un breve repunte de las temperaturas devolverá valores más templados, con máximas nuevamente en los 80 °F (27 °C) el lunes. Sin embargo, el patrón atmosférico continuará activo y se prevé el arribo de otro sistema frontal hacia mediados de la semana próxima, que podría volver a provocar un enfriamiento generalizado.
Qué esperar para cada una de las regiones de Texas por este nuevo frente frío
El impacto del frente frío será distinto según la zona del estado, pero en todos los casos marcará una clara transición hacia un ambiente otoñal.
- Panhandle (Amarillo y alrededores): las mínimas podrían caer entre 32 °F (0 °C) y 40 °F (4 °C) el domingo, con riesgo de heladas en áreas abiertas. Las máximas quedarán cerca de 70 °F (21 °C).
- Norte y centro de Texas (Dallas–Fort Worth): el sábado llevará lluvias aisladas y tormentas con un 20% a 40% de probabilidad. El domingo se espera una jornada más seca y fresca, con mínimas de 50 °F (10 °C) y máximas de 70 °F (21 °C).
- Regiones del sur: aunque el aire frío llegará más atenuado, también se prevé un descenso moderado de las temperaturas, con mínimas en los 50 °F (10 °C) y tardes ligeramente templadas.
