¿Cómo son los otoños en Texas?

El otoño en Texas no se vive de la misma manera en todas sus regiones. Sin embargo, en las principales ciudades, esta estación se caracteriza por un inicio caluroso que recuerda al verano y un cierre más templado, con tardes frescas. Los cambios se perciben no solo en la temperatura, sino también en la humedad, la nubosidad y las precipitaciones.

Qué se espera para este otoño en Texas

De acuerdo con las proyecciones del Old Farmer’s Almanac, Texas experimentará en el otoño de 2025 temperaturas por encima del promedio histórico. El calor persistirá más tiempo del habitual, especialmente en las áreas metropolitanas de Dallas, Houston, Austin y San Antonio. Se prevé además que el inicio de la estación sea más seco de lo normal, aunque con la posibilidad de tormentas aisladas en octubre y noviembre.

De acuerdo con las proyecciones del Old Farmer’s Almanac, se espera que el otoño de 2025 en Texas registre temperaturas por encima del promedio histórico Canva

Las condiciones climáticas del Golfo de México se mantienen como un factor de riesgo para las zonas costeras, como Houston y Galveston, que pueden recibir lluvias intensas o verse afectadas por tormentas tropicales y huracanes en esta época del año. No obstante, el patrón general apunta a un otoño más estable y cálido, con un descenso progresivo hacia finales de noviembre.

Temperatura promedio para el otoño en Texas

El descenso térmico en las principales ciudades de Texas desde el principio hasta el cierre del otoño es notorio, aunque gradual, según datos de la última década proporcionados por Weather Spark:

Dallas: las temperaturas máximas diarias bajan de 93 °F (34 °C) a 63 °F (17 °C) , mientras que las mínimas caen de 74 °F (23 °C) a 45 °F (7 °C) . Esa variación de 30 °F marca la diferencia entre el inicio de la estación, aún sofocante, y el final, mucho más fresco.

las temperaturas , mientras que las mínimas caen de . Esa variación de 30 °F marca la diferencia entre el inicio de la estación, aún sofocante, y el final, mucho más fresco. Houston: el cambio es algo menos brusco. Las máximas descienden de 93 °F (34 °C) a 69 °F (21 °C) y las mínimas bajan de 76 °F (24 °C) a 52 °F (11 °C) . El aire húmedo del Golfo suaviza las variaciones extremas, aunque también aumenta la sensación térmica de calor durante septiembre.

el cambio es algo menos brusco. y las mínimas . El aire húmedo del Golfo suaviza las variaciones extremas, aunque también aumenta la sensación térmica de calor durante septiembre. Austin: los termómetros muestran un patrón intermedio, con máximas que bajan de 94 °F (34 °C) a 68 °F (20 °C) y mínimas que pasan de 74 °F (23 °C) a 48 °F (9 °C).

los termómetros muestran un patrón intermedio, con máximas que y mínimas que San Antonio: el comportamiento es similar a Austin. Las temperaturas altas se reducen de 93 °F (34 °C) a 69 °F (21 °C) y las mínimas de 74 °F (23 °C) a 49 °F (9 °C).

El patrón común en estas ciudades es que septiembre se siente prácticamente como verano, octubre marca la transición y noviembre ofrece tardes frescas.

¿Cuándo termina el otoño en EE.UU.?

El calendario astronómico marca el final del otoño en el hemisferio norte con el solsticio de invierno, que en 2025 ocurrirá el 21 de diciembre.

En Texas, sin embargo, el clima otoñal suele terminar antes en la práctica. Para muchas comunidades, el verdadero cambio de estación se percibe hacia finales de noviembre, cuando los días se vuelven más cortos y los frentes fríos comienzan a ingresar desde el norte.

Las nevadas son prácticamente inexistentes durante el otoño en las principales áreas metropolitanas de Texas, siendo un fenómeno excepcional que solo se reporta de forma esporádica en el Panhandle Canva

Ciudades como Dallas, por su ubicación más septentrional, registran antes el descenso de temperaturas, mientras que en Houston y San Antonio los efectos se sienten unas semanas después debido a la influencia del Golfo de México.

Lluvias y nevadas promedio en Texas

La probabilidad de lluvias en Texas durante el otoño varía según la ciudad:

Dallas: la posibilidad de un día lluvioso se mantiene casi constante, alrededor del 23% . El promedio de precipitaciones acumuladas en un periodo de 31 días aumenta ligeramente, de 2,2 pulgadas (56 mm) en septiembre a 2,6 pulgadas (66 mm) en noviembre, con un pico hacia el 22 de octubre, cuando suele acumularse un promedio de 3,7 pulgadas (94 mm).

la posibilidad de un día lluvioso se mantiene casi constante, . El promedio de precipitaciones acumuladas en un periodo de 31 días aumenta ligeramente, de 2,2 pulgadas (56 mm) en septiembre a 2,6 pulgadas (66 mm) en noviembre, con un pico hacia el 22 de octubre, cuando suele acumularse un promedio de 3,7 pulgadas (94 mm). Houston: el comportamiento es distinto. La probabilidad de lluvias disminuye del 38% al inicio de la estación al 28% hacia noviembre . El acumulado de precipitaciones también desciende, al pasar de 4,1 pulgadas (104 mm) en septiembre a 3,7 pulgadas (94 mm) en noviembre.

el comportamiento es distinto. La probabilidad de lluvias . El acumulado de precipitaciones también desciende, al pasar de 4,1 pulgadas (104 mm) en septiembre a 3,7 pulgadas (94 mm) en noviembre. Austin: las lluvias se reducen de manera progresiva, desde 2,3 pulgadas (58 mm) en septiembre a 2,0 pulgadas (51 mm) en noviembre, con un máximo de 3,1 pulgadas (79 mm) en octubre.

las lluvias se reducen de manera progresiva, desde 2,3 pulgadas (58 mm) en septiembre a 2,0 pulgadas (51 mm) en noviembre, con un máximo de 3,1 pulgadas (79 mm) en octubre. San Antonio: inicia la estación con 2,4 pulgadas (61 mm) de lluvia promedio en 31 días y finaliza con apenas 1,7 pulgadas (43 mm).

En cuanto a nevadas, en las principales ciudades de Texas prácticamente no se registran acumulaciones durante el otoño. La nieve es excepcional en áreas como Dallas y Houston, y aún menos frecuente en Austin y San Antonio.

Solo en el Panhandle, al norte del estado, se reportan nevadas esporádicas a partir de finales de noviembre.

El calendario astronómico establece que el otoño en EE.UU. termina con el solsticio de invierno el 21 de diciembre, pero en Texas el clima otoñal suele culminar antes, con frentes fríos que llegan desde el norte Canva

¿Cómo es el resto del año en Texas?

Texas se caracteriza por su diversidad climática. El este del estado, donde se ubican ciudades como Houston, tiene un clima subtropical húmedo, mientras que el oeste es más árido. En zonas como El Paso predomina el ambiente desértico.

El verano es la estación más extrema, con temperaturas que en Dallas, San Antonio y Austin superan los 95 °F (35 °C), acompañadas de alta humedad en las regiones cercanas al Golfo.

Los inviernos son, en general, suaves. En Houston y San Antonio, las máximas rondan entre 60 °F y 70 °F (15 °C y 21 °C), mientras que en Dallas las temperaturas pueden descender a valores cercanos a 32 °F (0 °C) en las noches más frías.

La primavera, por su parte, concentra gran parte de las lluvias intensas, con tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones.