Buenas noticias en Texas: el gigante automotriz que llega a la frontera con 500 empleos

Una empresa automotriz con sede en Francia construirá una nueva planta de producción en McAllen, en la frontera de Texas. Esta instalación se dedicará a fabricar sistemas informáticos de inteligencia artificial (IA) diseñados para gestionar funciones críticas en los futuros vehículos de General Motors. Se espera que el proyecto genere cerca de 500 oportunidades de empleo y la producción comience en 2027.

La gigante automotriz que llega a la frontera de Texas con 500 empleos para su nueva planta

La empresa tecnológica francesa Valeo invertirá 225 millones de dólares durante los próximos cinco años para establecer una moderna planta de producción de 337 mil pies cuadrados (31.300 metros cuadrados) en McAllen. Con la construcción de las instalaciones, se espera que se generen alrededor de 500 puestos de trabajo en la región del Valle del Río Grande.

La empresa automotriz comenzó la construcción de la planta que generará 500 empleos en la frontera de Texas Valeo

Tras la edificación de las instalaciones, la producción en la planta comenzaría a finales de 2027, según detalló la empresa en un comunicado de prensa.

La llegada de Valeo se suma a una tendencia de crecimiento industrial en el sur del Estado de la Estrella Solitaria, donde otras empresas como SpaceX, Rio Grande LNG y Saronic también han realizado inversiones multimillonarias.

“Nos enorgullece contribuir con tecnologías que permitan el desarrollo de la próxima generación de vehículos definidos por software, gracias a esta importante inversión en la región y en el futuro de la tecnología automotriz”, destacó Jeffrey Shay, presidente de Valeo Norteamérica.

Además, agregó luego que la plataforma que producirá la planta será “un sistema refrigerado por líquido impulsado por procesadores de última generación” que podrá gestionar datos de “múltiples sensores y sistemas para controlar funciones esenciales”.

Qué fabricará la gigante automotriz que llega a la frontera de Texas con 500 empleos

La planta producirá una “plataforma de vehículos definida por software” de próxima generación para el gigante estadounidense General Motors. La tecnología consiste en un sistema de computación centralizado que utiliza IA Thor de NVIDIA y tiene capacidad de actualización inalámbrica.

La planta de producción en la frontera de Texas fabricará sistemas informáticos de inteligencia artificial Valeo

El sistema estará refrigerado por líquido y contará con procesadores de última generación para gestionar datos de múltiples sensores y controlar funciones esenciales como la propulsión, la dirección, el frenado y la seguridad.

El propósito del sistema es que los vehículos de GM estén “siempre conectados” y puedan aprender y mejorar a lo largo de su vida útil. Estas plataformas se implementarán primero en los autos eléctricos y a gasolina, y el primero será el modelo 2028 del Cadillac Escalade IQ.

Oportunidad de empleo en una zona en crisis en Texas

La creación de ofertas laborales surge en un momento en el que hay falta de empleo en el Valle del Río Grande. Según The Texas Tribune, la región, con más del 90% de población hispana, es una de las zonas más vulnerables de Texas, con un 23,3% de familias que viven por debajo del umbral de pobreza.

Los 500 puestos de trabajo que creará la empresa estarán en las diversos sectores, como las áreas de calidad, ingeniería, logística, finanzas y recursos humanos.

La empresa que se instalará en la frontera de Texas creará 500 puestos de trabajo en las áreas de calidad, ingeniería, logística, finanzas y recursos humanos Freepik

Por este motivo, la llegada de Valeo otorga una nueva esperanza a los líderes económicos de la ciudad. Según Elizabeth Suarez, presidenta y directora ejecutiva de la Corporación de Desarrollo Económico de McAllen, el proyecto servirá para demostrar lo que la comunidad puede sostener en calidad laboral.

“Esto dice mucho de quiénes somos como comunidad y de nuestro talento. Eso es lo que realmente estamos ofreciendo: nuestra fuerza laboral”, manifestó.

Desde su lugar, Ray Perryman, del Perryman Group, una empresa de investigación económica con sede en Texas, sostuvo que hay motivos para creer que el arribo de Valeo motivará a otras empresas a seguir su ejemplo.

“A medida que el Valle se da a conocer como un lugar con mano de obra calificada, las redes de proveedores y la infraestructura necesarias para el éxito, aumentan las probabilidades de que otras empresas consideren la zona”, analizó.

A su vez, Ron Garza, vicepresidente asociado sénior de desarrollo económico y laboral de la Universidad de Texas en el Río Grande (UTRGV, por sus siglas en inglés), enfatizó la importancia del proyecto. “Creo que va a ser transformador”, sentenció.