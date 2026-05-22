Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 69 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Austin



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Este

: 0 a 5 mph, Este Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Austin, Texas

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 91%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.