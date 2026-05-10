Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 11 de mayo al 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 62 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Austin



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Norte

: 5 a 10 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Austin, Texas

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.