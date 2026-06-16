Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 16 de junio la temperatura rondará entre 79 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 85%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 85%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El martes 16 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El miércoles 17 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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