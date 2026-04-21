Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de abril

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 21 de abril la temperatura rondará entre 70 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 27%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 6 a 13 mph, Sureste

: 6 a 13 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 27%

: 27% Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.