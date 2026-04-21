Abbott anuncia ley de desarrollo que beneficiará a propietarios en Texas: cómo aplicar en abril 2026

El gobernador Greg Abbott anunció este 20 de abril, en Austin, la apertura de solicitudes para un fondo de 1000 millones de dólares destinado a modernizar la infraestructura hídrica de Texas. A través de la Junta de Desarrollo del Agua de Texas (TWDB, por sus siglas en inglés), las entidades estatales podrán gestionar estas subvenciones para asegurar el suministro de agua. El proceso incluye un seminario informativo este 23 de abril.

Inversión histórica en recursos hídricos en Texas

Esta iniciativa forma parte de una inversión que el estado realizó mediante la Ley del Senado 7 y la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 7.

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En total, Texas destinó US$20.000 millones tanto para asegurar nuevas fuentes de agua como para reparar sistemas existentes. “El agua es un recurso precioso que debemos proteger”, declaró Abbott en un comunicado.

Además, explicó que estas subvenciones buscan asegurar el futuro del recurso para las próximas generaciones. “Este año, el estado realizó inversiones trascendentales para garantizar a los texanos fuentes de agua confiables. Animo a las subdivisiones políticas y entidades de agua elegibles en todo el estado a solicitar fondos”, mencionó.

Bajo la Ley 500 de la Cámara de Representantes (HB 500), la TWDB está autorizada a otorgar subvenciones que cubren hasta el 100% del costo en proyectos elegibles. Esto incluye el reemplazo de sistemas obsoletos, la resolución de infracciones de calidad ambiental y la atención de pérdidas de agua en las comunidades.

Cómo participar en el seminario gratuito de abril en Texas

Para orientar a las subdivisiones políticas y entidades hídricas, la entidad organizó una capacitación virtual donde se detallarán los requisitos de la Subvención para el Suministro de Agua e Infraestructura (WSIG, por sus siglas en inglés). Los detalles del evento son:

Fecha: jueves 23 de abril .

jueves . Horario: 10.00 a 11.30 hs.

a hs. Registro: disponible a través de la página oficial de la WSIG.

Para quienes no puedan asistir este mes, la agencia confirmó que habrá una segunda sesión informativa el miércoles 13 de mayo en el mismo horario. Los funcionarios recomiendan registrarse con antelación para recibir los materiales técnicos de la presentación.

El gobernador Greg Abbott anunció este 20 de abril en Austin la apertura de solicitudes para un fondo de US$1.000 millones destinado a modernizar la infraestructura hídrica de Texas Earth.org/Gobierno de Texas

Requisitos y fecha límite para la solicitud

El proceso de aplicación requiere la presentación de documentos técnicos que acrediten la necesidad y viabilidad del proyecto de infraestructura.

Los interesados deben completar sus expedientes antes del jueves 30 de julio de 2026. Según el comunicado oficial, es fundamental incluir todos los documentos requeridos en la página web de la TWDB para que la solicitud sea considerada para la adjudicación de fondos.

“Esta es una oportunidad única para que un número limitado de comunidades de Texas reciban fondos de subvención para implementar proyectos de suministro e infraestructura hídrica. Una vez que esta asignación inicial se haya entregado a las comunidades antes del 31 de agosto de 2027, TWDB ya no dispondrá de estos fondos para brindar asistencia financiera”, remarcó la entidad.

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En otro comunicado, recomendó: “Manténgase al tanto de las próximas actualizaciones, incluyendo preguntas frecuentes, otros recursos y el aviso para presentar solicitudes para esta oportunidad de subvención única. Si aún no está suscrito a la lista de correo de TWDB, le invitamos a hacerlo para recibir la información más reciente”.