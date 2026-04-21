Stop al ICE en Texas: cómo es la ley de la ciudad fronteriza que frena la construcción de centros de detención

Los funcionarios de El Paso, Texas, aprobaron una nueva ley que incluye impedimentos para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) construya centros de detención de migrantes. La normativa contiene requisitos que buscan darle a la ciudad una mayor autoridad sobre los terrenos privados, limitando puntos como el tamaño máximo de los edificios.

Nuevas reglas para frenar la construcción de centros de detención del ICE en El Paso

El pasado 13 de abril, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad una normativa que busca implementar nuevas acciones legales para impedir la construcción de nuevos centros de detención de inmigrantes dentro de la ciudad. Para este fin, contempla requisitos que podrían determinar si la edificación se aprueba o no.

La nueva medida del Ayuntamiento de El Paso, en Texas, busca disuadir al gobierno federal de utilizar instalaciones para construir centros de detención de migrantes Flickr/ICE - Flickr/ICE

Entre las principales condiciones, recopiladas por Newsweek, figuran los siguientes puntos a abordar:

La distancia mínima respecto a zonas residenciales .

. El tamaño de los edificios .

. Los retrocesos, denominación del espacio entre construcciones y límites del terreno.

Aunque no prohíben explícitamente los centros, estas medidas buscan dificultar significativamente su aprobación dentro de los límites de la ciudad.

El gobierno de El Paso reconoce que no tiene autoridad sobre propiedades federales, pero en su lugar puede imponer restricciones y códigos locales a empresas privadas que operan en terrenos privados para la administración del presidente Donald Trump.

A su vez, la medida instruye a los empleados municipales a que informen a sus supervisores en caso de que agentes del ICE visiten alguna instalación de la ciudad.

La normativa ordenó al personal municipal redactar revisiones entre las que se incluyen las mencionadas. Posteriormente, los empleados de la ciudad presentarán propuestas de borrador en las próximas semanas para su aprobación final.

El Paso avanza contra la construcción de centros de detención del ICE Morgan Lee - AP

Aunque ya hay un visto bueno inicial, los representantes deberán reunirse una vez más para determinar la entrada en vigor de estas reglas en la ciudad de Texas.

Las polémicas en centros de detención del ICE en Texas que preocuparon a El Paso

La propuesta en El Paso responde a preocupaciones por las condiciones en instalaciones existentes, como Camp East Montana, donde se han reportado muertes bajo custodia y una alta frecuencia de llamadas de emergencia por crisis médicas y de salud mental.

En marzo, un informe de Associated Press recopiló testimonios de varios detenidos en el centro mencionado. Desde su apertura en agosto, el personal realizó un promedio de casi una llamada de emergencia al día.

La denuncia de Verónica Escobar sobre las condiciones en el centro del ICE más grande de EE.UU.

Estas comunicaciones reportaron incidentes que incluyen, incluso, convulsiones con traumatismos craneales graves.

El Paso alerta ante la construcción de un nuevo centro de detención de migrantes

Junto con las preocupaciones por las condiciones de otras instalaciones en Texas, la iniciativa del Ayuntamiento de El Paso también surge como una respuesta a los temores de los ciudadanos frente a los informes de nuevos recintos de este tipo en la jurisdicción.

En enero del año pasado, las autoridades anunciaron la creación de una prisión en el extremo este del condado de El Paso.

Según El Paso Matters, las nuevas instalaciones del ICE tendrían capacidad para albergar hasta 8500 personas.