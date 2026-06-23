Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de junio

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 23 de junio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 14 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 10 a 14 mph, Sureste

: 10 a 14 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 25 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 26 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.