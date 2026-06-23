Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el martes 23 de junio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 14 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 14 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 25 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 26 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
LA NACION
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