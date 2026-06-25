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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de junio
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de junio Britannica

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 25 de junio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 14 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 14 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El jueves 25 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 26 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 29 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 30 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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