Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 76 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 17 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 17 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 16%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Hacía maniobras peligrosas sin patente en la ruta 11 y le quitaron la licencia de conducir
- 2
Revuelo en Italia: echaron a la directora del Teatro La Fenice de Venecia por sus dichos a LA NACION
- 3
El debut de Los Pumitas en el Rugby Championship M-20, con una marcada impronta federal
- 4
Aviones privados, bolsos y propiedades en Miami: obras públicas y transporte, dos sillas calientes que una vez más quedaron en medio de la polémica