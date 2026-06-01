Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 75 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
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