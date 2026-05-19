Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 70 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 50%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Dallas
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 50%
- Pronóstico: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
El miércoles 20 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
El jueves 21 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
El viernes 22 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El sábado 23 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 24 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
Memorial Day 25 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
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