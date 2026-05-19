Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 70 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 50%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Sur

: 10 a 15 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 50%

: 50% Pronóstico: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Dallas, Texas

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.