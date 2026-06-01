Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 70 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El lunes 1 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Cumbre anual de oncólogos: tres desafíos que persisten para el tratamiento del cáncer, pese a los avances científicos
- 2
El femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier, el único detenido, amenazó con suicidarse en la cárcel y quedó bajo observación permanente
- 3
Caso Agostina Vega: cómo creen los investigadores que fueron trasladados los restos y cómo reaccionó su madre
- 4
Así está el cuadro de cuartos de final de Roland Garros 2026