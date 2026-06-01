Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de junio

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 70 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sureste

: 3 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.