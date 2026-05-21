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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 64 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 9 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: áreas de polvo en suspensión y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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