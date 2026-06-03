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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de junio
Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de junio Gobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 3 de junio la temperatura rondará entre 69 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 50%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en El Paso

  • Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 50%
  • Pronóstico: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El jueves 4 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 57%.

El viernes 5 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El sábado 6 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 7 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 8 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 9 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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