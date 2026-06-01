Green card en Texas: quiénes pueden pedir la ciudadanía antes de los cinco años

Tener una green card en Texas no significa esperar cinco años para iniciar el proceso de naturalización. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) reconoce excepciones al plazo estándar, y en el Estado de la Estrella Solitaria la diferencia entre una ciudad y otra puede significar hasta siete meses adicionales de espera.

Quién puede aplicar a la ciudadanía en tres años en lugar de cinco

El caso más frecuente de excepción es el de cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Para calificar, el solicitante debe cumplir estas condiciones:

Ser residente permanente durante al menos tres años antes de presentar el N-400.

antes de presentar el N-400. Haber convivido en matrimonio con su cónyuge ciudadano durante esos tres años .

. Haber estado físicamente presente en EE.UU. al menos 18 de esos 36 meses .

. Tener la green card vigente al momento de la solicitud.

Uscis verifica que el matrimonio sea legítimo. Declaraciones de impuestos conjuntas, cuentas bancarias compartidas o contratos de arrendamiento a nombre de ambos son los documentos que con más frecuencia se presentan como evidencia.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Cuándo conviene presentar el N-400 en Texas según la oficina local

El Manual de Políticas de Uscis permite presentar el N-400 hasta 90 días calendario antes de completar el requisito de residencia continua. En Texas, usar esa ventana tiene impacto directo: las demoras varían considerablemente entre oficinas.

Dallas : entre 5 y 6 meses de procesamiento

: entre 5 y 6 meses de procesamiento Houston : aproximadamente 6 meses

: aproximadamente 6 meses Harlingen: puede superar los 13 meses

Uscis publica tiempos actualizados por oficina en su herramienta Case Processing Times.

El caso más frecuente de excepción es el de cónyuges de ciudadanos estadounidenses Wilfredo Lee - AP

Qué pasa con quienes sirven o sirvieron en el ejército desde Texas

Quienes aplican bajo las disposiciones militares durante períodos de hostilidades designados quedan exentos de los requisitos de residencia continua y presencia física. El período vigente comenzó el 11 de septiembre de 2001 y sigue activo. Quienes sirvieron honorablemente al menos un año fuera de ese período pueden aplicar bajo la Sección 328 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, con requisitos reducidos.

En 2024 se otorgaron aproximadamente 1,4 millones de green cards, de las cuales cerca de 820.000 fueron aprobadas mediante ajuste de estatus Imagen generada con inteligencia artificial

En todos los casos, los requisitos de conducta moral, dominio básico del inglés y conocimiento de historia y gobierno de EE.UU. se mantienen sin excepción.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.