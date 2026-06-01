Green card en Texas: quiénes pueden pedir la ciudadanía antes de los cinco años
Cónyuges de ciudadanos y militares pueden acortar el plazo; en Harlingen el N-400 puede demorar más del doble que en Dallas
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Tener una green card en Texas no significa esperar cinco años para iniciar el proceso de naturalización. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) reconoce excepciones al plazo estándar, y en el Estado de la Estrella Solitaria la diferencia entre una ciudad y otra puede significar hasta siete meses adicionales de espera.
Quién puede aplicar a la ciudadanía en tres años en lugar de cinco
El caso más frecuente de excepción es el de cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Para calificar, el solicitante debe cumplir estas condiciones:
- Ser residente permanente durante al menos tres años antes de presentar el N-400.
- Haber convivido en matrimonio con su cónyuge ciudadano durante esos tres años.
- Haber estado físicamente presente en EE.UU. al menos 18 de esos 36 meses.
- Tener la green card vigente al momento de la solicitud.
Uscis verifica que el matrimonio sea legítimo. Declaraciones de impuestos conjuntas, cuentas bancarias compartidas o contratos de arrendamiento a nombre de ambos son los documentos que con más frecuencia se presentan como evidencia.
Cuándo conviene presentar el N-400 en Texas según la oficina local
El Manual de Políticas de Uscis permite presentar el N-400 hasta 90 días calendario antes de completar el requisito de residencia continua. En Texas, usar esa ventana tiene impacto directo: las demoras varían considerablemente entre oficinas.
- Dallas: entre 5 y 6 meses de procesamiento
- Houston: aproximadamente 6 meses
- Harlingen: puede superar los 13 meses
Uscis publica tiempos actualizados por oficina en su herramienta Case Processing Times.
Qué pasa con quienes sirven o sirvieron en el ejército desde Texas
Quienes aplican bajo las disposiciones militares durante períodos de hostilidades designados quedan exentos de los requisitos de residencia continua y presencia física. El período vigente comenzó el 11 de septiembre de 2001 y sigue activo. Quienes sirvieron honorablemente al menos un año fuera de ese período pueden aplicar bajo la Sección 328 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, con requisitos reducidos.
En todos los casos, los requisitos de conducta moral, dominio básico del inglés y conocimiento de historia y gobierno de EE.UU. se mantienen sin excepción.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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