Revés de Abbott para la Universidad de Texas: tienen hasta el 22 de junio para presentar un nuevo plan

El gobernador Greg Abbott emitió una serie de disposiciones que afectan a la infraestructura y el financiamiento de la Universidad de Texas en Austin y al sistema de educación superior pública del estado. Las decisiones incluyen cambios en el uso de los espacios del campus y en los costos de la educación en el estado.

TxDOT ordenó retirar la obra “TEXAS” frente a UT Austin

Según informó Chron, la Universidad de Texas en Austin deberá remover una obra del campus por instrucciones del estado. En agosto de 2024, la institución pintó la leyenda “Texas” en Guadalupe Street.

El mural “TEXAS” ubicado sobre Guadalupe Street Austin American-Statesman - Austin American-Statesman

Ubicada en una zona conocida como “The Drag”, la obra fue instalada para celebrar el ingreso de UT Austin a la Southeastern Conference. Está formada por letras naranjas.

El 8 de octubre del año pasado, Abbott emitió una instrucción al Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) para eliminar murales y obras en las vías públicas. El mandatario señaló que la medida busca evitar la distracción de los conductores al circular por las calles.

Así, el estado y el TxDOT determinaron que la obra no cuenta con la aprobación para permanecer en la vía. De esta forma, la Universidad de Texas en Austin tiene hasta el lunes 22 de junio para presentar un plan de cumplimiento de la normativa actual.

Abbott ratificó la congelación de costos para la Universidad de Texas en Austin

Esta no es la única medida reciente que tiene impacto en los centros educativos. El pasado 27 de mayo, The Texas Tribune informó que Abbott había enviado una carta a las instituciones públicas de educación superior, donde confirmó la orden de congelación de las matrículas y de las cuotas para los estudios de grado.

La disposición cubre el ciclo académico 2026-2027. El gobernador indicó que el acceso a la educación superior debe ser posible para todas las familias del territorio. De acuerdo con la carta oficial, la formación de calidad resulta “esencial” para obtener empleos y cubrir la demanda de la fuerza de trabajo.

Abbott aseguró que la medida busca generar que más familias puedan acceder a la educación en el estado @GovernorAbbott

Abbott resaltó que el presupuesto para el ciclo de 2025 a 2027 contempla un aumento de US$328 millones en los fondos para la ayuda financiera a los alumnos. El mandatario manifestó el interés de trabajar con los legisladores en el período de sesiones del año que viene para realizar otra extensión de la medida.

Conflicto por el aumento de las cuotas en el sistema educativo de Texas

La carta del gobernador se publicó días después de que los regentes del Sistema de Universidades de Texas aprobaran el incremento de cargos en diversos campus. Estos aumentos impactan en áreas como el deporte, los servicios para los alumnos, la atención de la salud y la asesoría.

En el caso de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, el cobro por servicios de la institución pasaría de US$38,10 a US$70 por hora de crédito a partir de 2027. Al respecto, Archie L. Holmes Jr., autoridad del sistema en el área de la academia, afirmó que los planes de las instituciones contaron con un proceso de “reflexión”.

El Sistema de la Universidad de Texas manifestó su compromiso con la asequibilidad educativa y remarcó que hay esfuerzos por cubrir los costos de aquellos que pertenecen a familias con ingresos inferiores a los US$100 mil al año.

Además, la institución indicó que la mitad de las 68.000 personas que obtienen un título cada año finaliza sus estudios sin deudas por el pago de la matrícula o de las cuotas.