LA NACION

Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo Britannica

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 67 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 85%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 85%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
LA NACION
Más leídas
  1. Se conoció la causa de muerte del adolescente atacado por un vecino en Chascomús
    1

    Así fue el choque que provocó la muerte de Kevin Martínez en Chascomús

  2. Un Emiliano tapó a otro: Buendía jugó como para ir al Mundial, Dibu no tuvo trabajo y Aston Villa deliró en la Europa League
    2

    Emiliano Buendía fue la gran figura de Aston Villa en la final de la Europa League y Dibu Martínez casi no tuvo trabajo

  3. De los glamorosos looks de Heidi Klum en Cannes a su relajado topless en un balcón
    3

    Cannes: de los glamorosos looks de Heidi Klum en la alfombra roja a su relajado topless en el balcón de su hotel

  4. Una mujer murió junto a tres de sus hijos tras arrojarse desde un piso 13
    4

    Una mujer murió junto a tres de sus hijos tras arrojarse desde un piso 13 en Francia