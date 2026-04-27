Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 72 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Fort Worth
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas
El lunes 27 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El martes 28 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
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