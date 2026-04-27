LA NACION

Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de abril Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el lunes 27 de abril la temperatura rondará entre 72 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 12%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
Más leídas
  1. Adorni versus Villarruel: la pelea por las sillas en la basílica de Luján que terminó mal
    1

    Solo en Off | Adorni versus Villarruel: la pelea por las sillas en la basílica de Luján que terminó muy mal

  2. Aviones privados, bolsos y propiedades en Miami: obras públicas y transporte, dos sillas calientes que una vez más quedaron en medio de la polémica
    2

    Aviones privados, bolsos y propiedades en Miami: obras públicas y transporte, dos sillas calientes que una vez más quedaron en medio de la polémica

  3. Alerta meteorológica sobre el clima social
    3

    Alerta meteorológica sobre el clima social

  4. Los Pumitas "federales" debutan en el Rugby Championship: qué objetivo buscan en Sudáfrica
    4

    El debut de Los Pumitas en el Rugby Championship M-20, con una marcada impronta federal