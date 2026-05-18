Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de mayo

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el lunes 18 de mayo la temperatura rondará entre 77 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Sureste

: 15 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 62%.