Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 76 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Sureste

: 10 a 15 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 90%.

: 90%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 82%.

: 82%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.