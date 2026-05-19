LA NACION

Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de mayo

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el martes 19 de mayo la temperatura rondará entre 76 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Houston

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 30%
  • Pronóstico: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El martes 19 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El miércoles 20 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, luego lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas, luego probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables lluvias y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
LA NACION
Más leídas
  1. Diego Reinhold habló de su vertiginosa vida y del hogar para chicos que fundó y reveló el problema de salud que padece
    1

    Diego Reinhold habló de su vertiginosa vida y del hogar para chicos que fundó y reveló el problema de salud que padece

  2. Cuándo sale la lista de la selección argentina para el Mundial 2026
    2

    Cuándo sale la lista de la selección argentina para el Mundial 2026

  3. Volkswagen publicó los precios para mayo 2026: los modelos que están más baratos
    3

    Volkswagen publicó los precios para mayo 2026: los modelos que están más baratos

  4. Preocupación por la escalada de la interna en medio de la crisis por el caso Adorni
    4

    Preocupación en el Gobierno por la escalada de la interna en medio de la crisis por el caso Adorni