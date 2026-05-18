Derrota de Abbott: la Corte Suprema de Texas no destituyó a los demócratas que rompieron el quorum

La Corte Suprema de Texas rechazó el intento del gobernador Greg Abbott y del fiscal general Ken Paxton de destituir a más de 50 legisladores demócratas que abandonaron el estado durante una sesión legislativa en 2025. La disputa surgió después de que los representantes dejaran Texas para impedir que avanzara el proyecto de rediseño de distritos electorales.

Por qué la Corte Suprema de Texas rechazó intervenir en la disputa legislativa

En el fallo emitido el 15 de mayo, los magistrados concluyeron por unanimidad que el Poder Judicial no debía intervenir en una disputa política que podía resolverse mediante herramientas previstas en la propia Constitución estatal. La opinión principal fue redactada por el presidente republicano del tribunal, Jimmy Blacklock.

La resolución señaló que la Cámara de Representantes ya contaba con mecanismos para enfrentar la ausencia de legisladores, lo que incluye sanciones económicas y órdenes de arresto civil destinadas a forzar el regreso de los miembros ausentes. Según el tribunal, esas medidas resultaron suficientes para restaurar el funcionamiento legislativo.

“La Constitución otorga el poder de obligar la asistencia a los miembros presentes de la Cámara, no a los jueces”, detalló Blacklock. ”Los remedios políticos internos de la Constitución son los adecuados para resolver estos conflictos, y ninguno de ellos involucra a la rama judicial“, agregó.

Los magistrados remarcaron que el quórum fue restablecido dos semanas después, cuando los legisladores demócratas regresaron voluntariamente el 18 de agosto de 2025. Tras ello, la Legislatura logró aprobar el proyecto de redistribución electoral impulsado por los republicanos.

El mapa fue posteriormente avalado por la Corte Suprema de Estados Unidos, que rechazó una impugnación de grupos de derechos civiles que sostenían que los nuevos distritos discriminaban a votantes de minorías

Cuáles fueron las acusaciones de Abbott y Paxton contra los legisladores demócratas

Las acusaciones presentadas por el gobernador Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton contra los representantes demócratas se centraron principalmente en la idea de que su ausencia deliberada constituía una renuncia implícita a su cargo. La decisión de los legisladores de irse de Texas a Illinois, California y Massachusetts en agosto de 2025 impidió alcanzar el quórum necesario en la Cámara de Representantes estatal.

“Según la Constitución y la ley de Texas, la Oficina del Fiscal General tiene la autoridad legal para presentar estas demandas contra los miembros disidentes de la Cámara de Representantes”, dijo Paxton en un comunicado en aquel momento. “He notificado a la Corte Suprema de Texas que presentaré más demandas si los demócratas continúan abandonando sus funciones legislativas”, agregó.

El caso tuvo como uno de sus principales señalados al representante demócrata Gene Wu, acusado por el oficialismo de trasladarse fuera de Texas y declarar que la sesión legislativa había concluido para él. Los republicanos sostuvieron que esa conducta equivalía a una renuncia implícita al cargo.

El gobernador Abbott anunció en redes sociales que presentó una demanda para que la Corte Suprema local destituya a Wu User - x.com/GregAbbott_TX

La ofensiva judicial republicana incluyó pedidos formales de destitución mediante acciones de quo warranto. Abbott y Paxton sostuvieron que los demócratas habían incumplido sus obligaciones legislativas al impedir deliberadamente el funcionamiento de la Cámara.

Entre los argumentos presentados, Abbott afirmó que la maniobra buscaba agotar el tiempo de la sesión especial para bloquear iniciativas prioritarias del gobierno estatal. También sostuvo que permitir ese tipo de tácticas podía afectar la capacidad institucional del Estado para aprobar leyes y administrar recursos públicos.

“¿Qué está en juego aquí? Nada menos que el futuro de Texas”, escribió Abbott, según lo retomado por The Texas Tribune. “Si una pequeña fracción de legisladores recalcitrantes decide agotar el tiempo hoy, pueden hacerlo en cualquier sesión ordinaria o extraordinaria, llevando potencialmente al estado a la bancarrota en un intento por salirse con la suya”, agregó.

Los demócratas enfrentaron multas y órdenes de arresto civil

Aunque la Corte rechazó la destitución de los legisladores, los representantes ausentes sí enfrentaron distintas sanciones impulsadas por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. De acuerdo con The New York Times, las medidas incluyeron multas económicas, retención de pagos y órdenes de arresto civil para obligar a los legisladores a regresar al Capitolio estatal en Austin.

La defensa de Gene Wu sostuvo que el representante no había renunciado ni sido expulsado por los procedimientos previstos en la Constitución estatal, que exigen una votación especial dentro de la Cámara. Sus abogados argumentaron que la salida del estado formaba parte de una estrategia parlamentaria utilizada para representar a sus votantes.

“El demandado tiene derecho a ejercer su cargo durante todo el mandato para el que fue elegido”, señalaron sus abogados, según lo retomado por The Texas Tribune.

Abbott y Paxton pidieron remover al representante Gene Wu y a otros legisladores tras alegar que sus acciones constituían un abandono o pérdida de sus cargos Stephen Spillman - FR171427 AP

El tribunal dejó abierta la puerta a futuras intervenciones judiciales

Pese al rechazo de las demandas presentadas por Abbott y Paxton, la Corte Suprema de Texas advirtió que podría intervenir en escenarios similares si los mecanismos políticos internos dejan de resultar efectivos. En su opinión, Jimmy Blacklock indicó que el tribunal podría evaluar futuras acciones judiciales si las herramientas constitucionales disponibles no alcanzaran para restablecer el funcionamiento legislativo.

El magistrado James Sullivan emitió además una opinión concurrente en la que señaló que, ante una nueva estrategia para romper el quorum, los legisladores involucrados podrían enfrentar medidas más severas. “Nuestra jurisdicción original nos permitirá investigar si han abandonado sus cargos legislativos y, de ser así, expulsarlos”, dijo.

Tras conocerse la decisión, la oficina de Abbott sostuvo que recurrirá nuevamente a la Corte si vuelve a producirse una salida masiva de legisladores demócratas. “El Tribunal Supremo de Texas les ha advertido que no repitan una maniobra similar en el futuro”, dijo Andrew Mahaleris, principal portavoz de Abbott, a The New York Times.