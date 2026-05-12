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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo Foto Google Maps

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el martes 12 de mayo la temperatura rondará entre 67 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Antonio

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El martes 12 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
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