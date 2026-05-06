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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de mayo
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de mayo Britannica

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el miércoles 6 de mayo la temperatura rondará entre 66 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 17%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en San Antonio

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 17%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas

El miércoles 6 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El jueves 7 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El viernes 8 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El sábado 9 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 10 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El lunes 11 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 12 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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