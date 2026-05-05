Texas le gana a Delaware: Dell Technologies traslada su sede legal al estado de Greg Abbott

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró el traslado de la sede legal de Dell Technologies al Estado de la Estrella Solitaria, tras la decisión de la sociedad de cambiar su jurisdicción. El anuncio se enmarca en el intento del mandatario de atraer corporaciones desde Delaware en un momento en el que varias empresas revisan su lugar de constitución.

Qué anunció Abbott sobre el traslado de Dell

El gobernador se refirió en su cuenta de X al cambio de domicilio societario de la compañía y sostuvo que este tipo de eventos “es lo que sucede cuando los creadores de empleo e innovadores son bienvenidos, no castigados”.

El gobernador sostuvo que el cambio refleja un entorno favorable para innovadores y generadores de empleo Greg Abbott

A su vez, Abbott agregó que “seguramente más empresas seguirán su ejemplo” y remarcó el vínculo histórico entre la firma y el estado al señalar que, durante más de 40 años, Texas fue el enclave donde el director ejecutivo Michael Dell “construyó e innovó”.

El pronunciamiento del gobernador se basó en un comunicado difundido el mismo día desde Round Rock, en el que la entidad informó que su Junta Directiva aprobó por unanimidad relocalizar la jurisdicción de constitución desde Delaware, gobernado por el demócrata Matt Meyer, hacia Texas.

El paso siguiente para concretarse es que los accionistas aprueben la modificación en la Junta General Anual prevista para el 25 de junio de 2026. La iniciativa busca que el lugar donde la multinacional esté constituida coincida con sus orígenes y donde concentra gran parte de sus operaciones.

La relocalización busca alinear la jurisdicción legal con el lugar donde la empresa nació y opera Google Maps

Qué implica el cambio de sede legal para Dell

La empresa explicó que la migración no afectará su funcionamiento comercial, la gestión, la estrategia ni la ubicación de los empleados. Tampoco modificará los activos ni la estructura operativa. Esto es porque la sede global, el presidente y director ejecutivo, y la mayor concentración de la fuerza laboral de la compañía ya se encuentran en el territorio de Abbott.

En la difusión institucional, Michael Dell manifestó que la empresa comenzó desde su “habitación en la residencia de la Universidad de Texas en Austin en 1984” y destacó que el entorno local fue clave para su crecimiento.

En ese sentido, señaló que el lugar le proporcionó “talento extraordinario, universidades de investigación de primer nivel y un entorno empresarial” que les “permite construir a largo plazo”, y afirmó que trasladar la sede legal a Texas refleja lo que construyeron ahí “desde el principio”.

El “Dexit” y el cambio del marco legal corporativo en EE.UU.

Algunas empresas trasladan su lugar de constitución fuera de Delaware, y a este proceso se lo conoce como “Dexit”, según informó The Dallas Morning News. Este movimiento surgió tras un fallo judicial controvertido en el que se anuló un paquete de compensación de US$56.000 millones otorgado a Elon Musk al considerar que el proceso estuvo influenciado por el propio directivo y que el monto no era justo para Tesla ni sus accionistas.

A partir de esa decisión, varias compañías comenzaron a revisar su jurisdicción corporativa, explicaron en el Foro de Gobierno Corporativo de Harvard.

La decisión fue aprobada por el directorio de Dell y aún requiere el aval de los accionistas en junio de 2026 Google Maps

Delaware sostuvo una posición central gracias al mismo Tribunal de Equidad que tomó esa medida y a un sistema considerado previsible. Sin embargo, ahora esa autoridad es cuestionada.

Frente a esto, Texas busca consolidarse como alternativa mediante la creación de un tribunal comercial especializado y la aprobación de normas diseñadas para incrementar su atractivo.

Entre esas iniciativas, una legislación reciente habilita fijar un umbral de participación del 3% para que un accionista pueda iniciar una demanda colectiva. En Delaware no existe una regla similar. De acuerdo con The Dallas Morning News, las voces críticas advierten que esta medida de las autoridades texanas podría debilitar las garantías de los inversores.