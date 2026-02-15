Confirman dónde entregan comida gratis en Texas esta semana del 16 al 21 de febrero
Organizaciones y bancos de alimentos se encargan de la distribución en varios puntos del estado en esta semana
- 4 minutos de lectura'
Durante la tercera semana de febrero de 2026, del 16 al 21, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias entregarán comida gratis en distintas zonas de Texas. Las distribuciones se realizarán en despensas fijas y móviles, así como a través de socios comunitarios como iglesias, centros educativos y complejos residenciales.
Dónde dan alimentos gratis en Texas del 16 al 21 de febrero de 2026
Durante esa semana, Catholic Charities Dallas, socio del North Texas Food Bank, distribuirá alimentos sin costo en distintas localidades.
Según su calendario oficial, estos son los puntos y horarios confirmados:
16 de febrero
- 9.30 hs | Our Lady of San Juan de los Lagos – Santa Teresita – Dallas
17 de febrero
- 9.30 hs | Biltmore Apartments – Dallas
- 9.30 hs | Lakeside Community Church – West Tawakoni
- 9.30 hs | St. Michael – Grand Prairie
- 11.30 hs | Our Lady of the Lake – Rockwall
- 11.30 hs | Northway Christian Church – Dallas
- 13.00 hs | St. Paul Parish Center – Richardson
- 13.00 hs | Iglesia De Dios Dunamis – Greenville
18 de febrero
- 9.30 hs | St. Patrick – Denison
- 9.30 hs | Shiloh Baptist Church – Dallas
- 9.30 hs | Tyler Street Community Service Outreach – Dallas
- 9.30 hs | St. Philip – Dallas
- 9.30 hs | St. Francis – Lancaster
- 13.00 hs | Cornerstone Church – Rowlett
- 13.00 hs | Iglesia De Dios Tabernáculo de Alabanza – Honey Grove
- 13.00 hs | Human Rights Initiative of North Texas – Dallas
- 13.00 hs | Cristo Rey – Dallas
19 de febrero
- 9.30 hs | Our Lady of Perpetual Help – Dallas
- 9.30 hs | City of Ferris – Ferris
- 9.30 hs | Santa Fe Trails Apartments – Dallas
- 9.30 hs | Bear Creek Community Church – Irving
- 9.30 hs | My New House / New Hope Baptist Church – Ennis
- 13.00 hs | First Fellowship Baptist Church – Dallas
- 13.00 hs | Arrington Angels Rosemont Mission Trails – Dallas
- 13.00 hs | Oasis on the MT CHC – Garland
- 13.00 hs | Inmaculada Concepción – Corsicana
20 de febrero
- 9.30 hs | For the Nations Community Center – Garland
- 9.30 hs | Delafield Villa Apartments – Dallas
- 9.30 hs | Gaston Christian Center – Dallas
- 9.30 hs | Faith Fellowship Missionary Baptist Church – Dallas
- 9.30 hs | Iglesia Episcopal San Bernabé – Garland
21 de febrero
- 9.30 hs | Holy Family – Irving
- 9.30 hs | Light Church – Mesquite
- 9.30 hs | Rapha’s World Ministries – Richardson
- 9.30 hs | St. Ann – Coppell
- 9.30 hs | Springs Fellowship Church – Dallas
- 13.00 hs | El Shaddai – Irving
- 13.00 hs | Praise Embassy – Dallas
- 13.00 hs | Bruton Terrace Church of the Nazarene – Dallas
Despensas móviles en Dallas College en febrero de 2026
Además, Dallas College realizará una jornada de distribución bajo modalidad Drive Thru el 18 de febrero de 2026 en el Campus Cedar Valley, estacionamiento S1, de 10.00 a 12.00 hs.
De acuerdo con su calendario de servicio Drive Thru de repartición de comida gratis, será el 18 de febrero de 2026 que se realice la jornada en su Campus Cedar Valley, en el estacionamiento S1, con un horario de 10.00 a 12.00 hs.
La institución educativa indicó que solo se atenderá a personas que lleguen a bordo de un vehículo, no es necesario registrarse antes, y se atenderá conforme al orden de llegada hasta agotar existencias.
Jornada mensual de distribución de comida en UNT Dallas
La University of North Texas (UNT) Dallas, en colaboración con el North Texas Food Bank, realizará su distribución mensual el 20 de febrero, de 9.00 a 12.00 hs, en el estacionamiento 2 de Founder’s Hall.
No se requiere inscripción para recibir alimentos. Quienes deseen participar como voluntarios deberán registrarse en línea y presentarse en el campus entre 8.15 y 8.45 hs.
Otras noticias de Agenda EEUU
Sistema de puntos. Alerta DMV en Nueva York: cuál es el límite de velocidad que deben seguir los conductores para no perder su licencia
¿Quién lo reemplaza? Por qué José Altuve no irá al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con Venezuela
Su postura. Mamdani quiere los autobuses gratis en Nueva York: el plan que busca probar durante el Mundial 2026
- 1
Joaquín Panichelli marcó un gol agónico ante Olympique de Marsella y se afirma como uno de los argentinos más goleadores en Europa
- 2
Un testigo de identidad reservada, el lavado y sospechas de más negocios ilegales: las nuevas líneas del caso Andis
- 3
Dos empresas “gemelas” de Miami recibieron casi US$5 millones y desaparecieron
- 4
Por qué la inteligencia artificial puso en jaque a toda la industria del software