Confirman dónde entregan comida gratis en Texas esta semana del 16 al 21 de febrero

Durante la tercera semana de febrero de 2026, del 16 al 21, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias entregarán comida gratis en distintas zonas de Texas. Las distribuciones se realizarán en despensas fijas y móviles, así como a través de socios comunitarios como iglesias, centros educativos y complejos residenciales.

Dónde dan alimentos gratis en Texas del 16 al 21 de febrero de 2026

Durante esa semana, Catholic Charities Dallas, socio del North Texas Food Bank, distribuirá alimentos sin costo en distintas localidades.

Del 16 al 21 de febrero repartirán comida gratis en Dallas (Facebook/North Texas Food Bank)

Según su calendario oficial, estos son los puntos y horarios confirmados:

16 de febrero

9.30 hs | Our Lady of San Juan de los Lagos – Santa Teresita – Dallas

17 de febrero

9.30 hs | Biltmore Apartments – Dallas

| Biltmore Apartments – Dallas 9.30 hs | Lakeside Community Church – West Tawakoni

| Lakeside Community Church – West Tawakoni 9.30 hs | St. Michael – Grand Prairie

| St. Michael – Grand Prairie 11.30 hs | Our Lady of the Lake – Rockwall

| Our Lady of the Lake – Rockwall 11.30 hs | Northway Christian Church – Dallas

| Northway Christian Church – Dallas 13.00 hs | St. Paul Parish Center – Richardson

| St. Paul Parish Center – Richardson 13.00 hs | Iglesia De Dios Dunamis – Greenville

18 de febrero

9.30 hs | St. Patrick – Denison

| St. Patrick – Denison 9.30 hs | Shiloh Baptist Church – Dallas

| Shiloh Baptist Church – Dallas 9.30 hs | Tyler Street Community Service Outreach – Dallas

| Tyler Street Community Service Outreach – Dallas 9.30 hs | St. Philip – Dallas

| St. Philip – Dallas 9.30 hs | St. Francis – Lancaster

| St. Francis – Lancaster 13.00 hs | Cornerstone Church – Rowlett

| Cornerstone Church – Rowlett 13.00 hs | Iglesia De Dios Tabernáculo de Alabanza – Honey Grove

| Iglesia De Dios Tabernáculo de Alabanza – Honey Grove 13.00 hs | Human Rights Initiative of North Texas – Dallas

| Human Rights Initiative of North Texas – Dallas 13.00 hs | Cristo Rey – Dallas

19 de febrero

9.30 hs | Our Lady of Perpetual Help – Dallas

| Our Lady of Perpetual Help – Dallas 9.30 hs | City of Ferris – Ferris

| City of Ferris – Ferris 9.30 hs | Santa Fe Trails Apartments – Dallas

| Santa Fe Trails Apartments – Dallas 9.30 hs | Bear Creek Community Church – Irving

| Bear Creek Community Church – Irving 9.30 hs | My New House / New Hope Baptist Church – Ennis

| My New House / New Hope Baptist Church – Ennis 13.00 hs | First Fellowship Baptist Church – Dallas

| First Fellowship Baptist Church – Dallas 13.00 hs | Arrington Angels Rosemont Mission Trails – Dallas

| Arrington Angels Rosemont Mission Trails – Dallas 13.00 hs | Oasis on the MT CHC – Garland

| Oasis on the MT CHC – Garland 13.00 hs | Inmaculada Concepción – Corsicana

20 de febrero

9.30 hs | For the Nations Community Center – Garland

| For the Nations Community Center – Garland 9.30 hs | Delafield Villa Apartments – Dallas

| Delafield Villa Apartments – Dallas 9.30 hs | Gaston Christian Center – Dallas

| Gaston Christian Center – Dallas 9.30 hs | Faith Fellowship Missionary Baptist Church – Dallas

| Faith Fellowship Missionary Baptist Church – Dallas 9.30 hs | Iglesia Episcopal San Bernabé – Garland

21 de febrero

9.30 hs | Holy Family – Irving

| Holy Family – Irving 9.30 hs | Light Church – Mesquite

| Light Church – Mesquite 9.30 hs | Rapha’s World Ministries – Richardson

| Rapha’s World Ministries – Richardson 9.30 hs | St. Ann – Coppell

| St. Ann – Coppell 9.30 hs | Springs Fellowship Church – Dallas

| Springs Fellowship Church – Dallas 13.00 hs | El Shaddai – Irving

| El Shaddai – Irving 13.00 hs | Praise Embassy – Dallas

| Praise Embassy – Dallas 13.00 hs | Bruton Terrace Church of the Nazarene – Dallas

Despensas móviles en Dallas College en febrero de 2026

Además, Dallas College realizará una jornada de distribución bajo modalidad Drive Thru el 18 de febrero de 2026 en el Campus Cedar Valley, estacionamiento S1, de 10.00 a 12.00 hs.

Lugares donde entregan comida gratis en Texas (FB Dallas College)

La institución educativa indicó que solo se atenderá a personas que lleguen a bordo de un vehículo, no es necesario registrarse antes, y se atenderá conforme al orden de llegada hasta agotar existencias.

Jornada mensual de distribución de comida en UNT Dallas

La University of North Texas (UNT) Dallas, en colaboración con el North Texas Food Bank, realizará su distribución mensual el 20 de febrero, de 9.00 a 12.00 hs, en el estacionamiento 2 de Founder’s Hall.

UNT Dallas hará su entrega mensual de alimentos (UNT Dallas)

No se requiere inscripción para recibir alimentos. Quienes deseen participar como voluntarios deberán registrarse en línea y presentarse en el campus entre 8.15 y 8.45 hs.