Consulados en Texas para hondureños que votan en las elecciones de este domingo

Los migrantes en EE.UU. podrán participar de los comicios en los lugares designados para elegir al nuevo presidente en ese país

Guía para votar en Texas en las elecciones de Honduras del domingo 30 de noviembre
Guía para votar en Texas en las elecciones de Honduras del domingo 30 de noviembrePexels

Texas es uno de los estados con mayor cantidad de migrantes hondureños en Estados Unidos. El Centro Nacional Electoral de ese país designó centros de votación para las elecciones del domingo 30 de noviembre y los electores en el territorio norteamericano podrán acudir a los consulados disponibles para ejercer su derecho en los comicios.

Guía para votar en las elecciones de Honduras en EE.UU.: cuáles son los consulados en Texas

Este domingo 30 de noviembre, los hondureños votarán en las elecciones a presidente y los migrantes que se encuentren en Texas contarán con tres consulados disponibles. Las ubicaciones se determinaron en ciudades con gran población extranjera.

De los más de 935 mil hondureños que viven en EE.UU., 82.900 se encuentran en el condado de Harris, Texas, según un mapa elaborado por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés). En la ciudad de Dallas, se ubican otras 25.100 personas de esa nacionalidad.

Qué deben llevar los migrantes al consulado para votar en las elecciones de Honduras
Qué deben llevar los migrantes al consulado para votar en las elecciones de HondurasFreepik

Para votar en las elecciones en Honduras de este domingo, los migrantes que se encuentren en el Estado de la Estrella Solitaria cuentan con los consulados situados en:

  • McAllen: en el 1209 de Galveston Avenue.
  • Houston: en el 9800 de Centre Pkwy.
  • Dallas: en la suite 400 del 2520 W. de Irving Blvd.

Los centros de votación designados en Texas para votar en las elecciones de Honduras

El CNE publicó un comunicado con los centros de votación designados para migrantes en Estados Unidos y tres Juntas Receptoras se encuentran en el Estado de la Estrella Solitaria. Las ubicaciones exactas son:

  • En Houston: las Juntas Receptoras 19153 y 19154 se sitúan en Princess Reception Hall, 16312 FM 529W.
  • En Dallas: la 19164 se ubica en Salón de Eventos De Paris Beauty Salon Academy, 3160 Saturn Rd, Garland.
El comunicado del CNE de Honduras sobre la designación de centros de votación
El comunicado del CNE de Honduras sobre la designación de centros de votacióncne.hn

En total, se designaron 15 Juntas Receptoras de Votos en Estados Unidos, que se dispusieron en 12 ciudades distintas.

Qué documentación necesitan los migrantes hondureños para votar en las elecciones

El organismo indicó que los extranjeros de ese país en Estados Unidos tienen que presentar el documento nacional de identidad (DNI) para ejercer su derecho en los comicios. En tanto, desde el exterior únicamente podrán elegir su decisión a presidente y designados.

Las elecciones en Honduras contarán con una única vuelta y la victoria se determinará por mayoría simple. Los tres principales candidatos a la presidencia de ese país, para suceder a Xiomara Castro, son:

  • Salvador Nasralla: Partido Liberal.
  • Nasry Asfura: Partido Nacional.
  • Rixi Moncada: Libre.
Los tres candidatos principales a la presidencia de Honduras
Los tres candidatos principales a la presidencia de HondurasX/@SalvaPresidente-X/@titoasfura-Facebook/Rixi Presidenta

El presidente de EE.UU., Donald Trump, representa una figura relevante en los comicios de este domingo. El gobierno federal puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de más de 50.000 hondureños y ordenó la deportación de otros 27.000, según un informe de AFP.

Los candidatos a presidente en Honduras se pronunciaron sobre sus intenciones de relación con EE.UU. Mientras Moncada advirtió que respetaría el tratado de extradición con la región, Nasralla y Asfura manifestaron su deseo de “un mejor diálogo con Washington”.

