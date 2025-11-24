La advertencia de una congresista latina aliada de Trump por las próximas elecciones de Honduras: “No más trucos”

A días de las elecciones que se llevarán a cabo en Honduras el 30 de noviembre, la congresista latina de Estados Unidos, María Elvira Salazar, dejó un mensaje contundente. A través de sus redes sociales, la legisladora denunció que la candidata oficialista, Rixi Moncada, realizará fraude para imponerse en los comicios y llegar al poder.

La congresista de EE.UU. María Elvira Salazar exigió transparencia en las elecciones de Honduras

El mensaje de la legisladora aliada de Trump fue a través de su cuenta oficial de X, donde se manifestó de cara a los comicios en el país latino. "Honduras debe estar alerta“, enfatizó en su publicación.

La representante María Elvira Salazar se expresó en redes sociales por las elecciones en Honduras AL DRAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Acto seguido, Salazar se refirió de manera directa a Rixi Moncada, esposa del expresidente Manuel Zelaya y candidata oficialista. En su acusación, la señaló por presuntamente planear cometer fraude: "Los Zelaya están maniobrando para robarse la elección“.

En esa misma línea, sostuvo que el exmandatario no pudo imponer su “proyecto comunista” cuando estuvo a cargo y que ahora Moncada buscará hacerlo si llega al poder.

Asimismo, pidió que los comicios se desarrollen de manera normal y sin inconvenientes. “No más trucos, no más intimidación, no más actas robadas. El 30 de noviembre debe ser libre y transparente”, enfatizó.

El mensaje de la congresista María Elvira Salazar por las elecciones de Honduras Captura de pantalla

Por último, dejó en claro que la administración Donald Trump seguirá de cerca lo que ocurra el 30 de noviembre: “Estados Unidos tiene los ojos puestos sobre Honduras”.

Quiénes son los candidatos en las elecciones presidenciales de Honduras

Honduras definirá el 30 de noviembre quién será el sucesor de Xiomara Castro, que concluye su mandato en enero de 2026. Son cinco los candidatos para ser el próximo presidente hondureño:

Salvador Nasralla del Partido Liberal.

del Partido Liberal. Nasry Asfura del Partido Nacional.

del Partido Nacional. Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (Libre).

del Partido Libertad y Refundación (Libre). Nelson Ávila, del Partido Innovación y Unidad (Pinu).

del Partido Innovación y Unidad (Pinu). Mario Rivera de Democracia Cristiana.

Las encuestas coinciden en que los tres primeros candidatos mencionados son los que tienen chances reales de acceder a la presidencia. Sin ir más lejos, los sondeos presentan un empate técnico entre esos aspirantes.

En cuanto a las acusaciones de fraude electoral, lejos de ser una denuncia aislada de María Elvira Salazar, son mutuas entre los principales candidatos, según consignó EFE. Tanto la oficialista Moncada como los opositores Nasralla y Asfura acusaron a sus rivales de planear maniobras para alterar los resultados en las urnas.

Honduras llevará a cabo las elecciones presidenciales el 30 de noviembre Delmer Martinez - AP

Quién es María Elvira Salazar, la congresista de EE.UU. que habló sobre las elecciones en Honduras

La latina María Elvira Salazar es miembro de la Cámara de Representantes por Florida. Estadounidense y de padres cubanos, la legisladora siempre se mostró como una aliada de las políticas de Trump.

A pesar de que se manifestó en múltiples ocasiones a favor del enfoque migratorio del republicano, Salazar también impulsó proyectos que ayudarían a ciertos extranjeros a regularizar su estatus.

Una de ellas es la Ley de Ajuste Venezolano, una propuesta sobre la que la congresista insistió en varias ocasiones. A grandes rasgos, el proyecto generaría que muchas personas originarias de Venezuela que viven en EE.UU. tengan un camino hacia el estatus de residente permanente.