Cuál es la ciudad de Texas más barata para alquilar para migrantes en 2025, según la IA

En 2025, El Paso se posiciona como la ciudad más barata para alquilar en Texas para migrantes, según un análisis del modelo de inteligencia artificial ChatGPT basado en datos públicos. El algoritmo evaluó precios medios de renta, ingresos familiares y costos básicos para identificar las zonas donde el acceso a la vivienda resulta más viable para quienes llegan al estado.

¿Por qué El Paso es la ciudad más barata para alquilar en Texas?

El análisis de la herramienta de OpenAI, elaborado con información del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), la Oficina del Censo de EE.UU., y plataformas como Zillow, Realtor y RentCafe, determinó que El Paso combina tres factores clave: alquileres bajos, costo de vida moderado y un mercado laboral estable.

Alquileres bajos, servicios económicos y empleo estable: las claves del atractivo de El Paso Tripadvisor

Según Apartments.com (octubre de 2025), el precio promedio de un departamento de un dormitorio en Texas escala a los US$1257 mensuales, mientras que en la ciudad sugerida por ChatGPT ronda los US$960. Esa diferencia refleja una brecha de casi el 25% respecto del promedio estatal y de más del 40% frente a Austin, donde las rentas superan los US$2200.

La ubicación fronteriza de El Paso modera la presión inmobiliaria que enfrentan otras ciudades texanas. La menor densidad poblacional, junto con una estructura económica diversificada, mantiene los valores estables. Además, los costos de servicios y transporte son 15% inferiores al promedio estatal, según el Censo de EE.UU. en 2025.

Otras ciudades de Texas con alquileres accesibles en 2025

El Paso lidera, pero no está solo. La inteligencia artificial identificó otras localidades donde la relación entre ingreso y alquiler es favorable. Entre ellas destacan:

Wichita Falls , con rentas promedio de US$870 y costo de vida 25% inferior al nacional.

, con rentas promedio de y costo de vida 25% inferior al nacional. Brownsville , en el sur del estado, con una renta media de US$930 , según un informe citado por la IA de RentCafe en 2025.

, en el sur del estado, con una renta media de , según un informe citado por la IA de en 2025. Abilene , donde el promedio se sitúa en US$950 y abundan viviendas familiares.

, donde el promedio se sitúa en y abundan viviendas familiares. Laredo, con valores estables y una fuerte presencia de comunidades migrantes.

Vivir en El Paso cuesta un 25% menos que el promedio estatal y más del 40% menos que en Austin Tripadvisor

En contraste, Dallas registra precios entre US$1600 y US$1900, mientras que Austin se mantiene como la ciudad más costosa del estado, de acuerdo con datos de Redfin en 2025.

¿Cómo se hizo el análisis con inteligencia artificial?

El modelo de IA aplicó un sistema de comparación ponderada sobre más de 50 ciudades texanas. Se consideraron las siguientes variables:

Precio medio de alquiler mensual en el periodo de 2023 a 2025.

de alquiler mensual en el periodo de 2023 a 2025. Ingreso familiar promedio y su proporción respecto de la renta.

y su proporción respecto de la renta. Costo de servicios públicos y transporte.

Distancia a polos laborales como Houston o Austin.

Los datos se obtuvieron de fuentes públicas y se actualizaron con series históricas del HUD y el Censo.

El sistema tiene limitaciones metodológicas: no incluye contratos reales ni variables cualitativas como seguridad, educación o accesibilidad. Por eso, sus datos deben entenderse como una proyección estadística, no como recomendación definitiva.

Una herramienta de IA identificó las zonas con mejor relación entre ingresos y costo de vida para migrantes Tripadvisor

¿Qué deben considerar los migrantes antes de elegir una ciudad?

Más allá del precio del alquiler, la IA sugiere analizar la calidad de vida completa. Según ChatGPT, antes de mudarse conviene: