Cuándo finaliza el mandato de Greg Abbott en Texas: el gobernador busca su reelección

Greg Abbott, actual gobernador de Texas, ganó las primarias republicanas este martes 3 de marzo. Con amplio margen las internas el político irá por otro mandato en las elecciones generales del 3 de noviembre. Sin embargo, antes de conocer si podrá gobernar el estado por cuatro años más, deberá concluir su actual mandato, el 20 de enero de 2027.

¿Cuántos mandatos tiene Abbott en Texas?

Abbott fue elegido por primera vez como gobernador texano en 2014, cuando se convirtió en el 48º mandatario de ese estado. Su liderazgo ha sido ratificado con contundencia en las urnas con dos reelecciones seguidas, la más reciente en 2022, cuando se impuso ante el candidato demócrata Beto O’Rourke.

Greg Abbott durante un evento de campaña Facebook Greg Abbott

Antes de su carrera como gobernador, el funcionario público desempeñó cargos destacados en el sistema judicial y político de Texas, según informa el sitio oficial de esa administración. Fue el fiscal general número 50 del estado, título que ostentó durante más tiempo en la historia. Además, sirvió como juez en la Corte Suprema de Texas y en el Distrito Estatal del Condado de Harris.

Greg Abbott es uno de los dirigentes políticos que más medidas antiinmigrantes ha promulgado@GregAbbott_TX

Cuándo son las elecciones generales en Texas

El líder conservador, que inició su labor al frente del Estado de la Estrella Solitaria en 2015, transita actualmente su tercera gobernación consecutiva (2014, 2018 y 2022). Como no hay límites a la reelección en Texas, Abbott podría volver a ser reelecto en 2026.

Abbott buscará el liderazgo en las urnas en las elecciones generales en Texas, que tendrán lugar el martes 3 de noviembre, según el sitio web oficial de la secretaria de Estado, Jane Nelson.

En esta jornada, los votantes elegirán a representantes para cargos federales, estatales y locales, pero el puesto en mayor debate corresponde al de gobernador. Abbott se enfrentará a Hinojosa, una figura emergente del Partido Demócrata a la que las encuestas han favorecido.

El futuro político de Greg Abbott de la mano con Donald Trump

Más allá de lo que ocurra en las próximas elecciones primarias, todo indica que Abbott no dejará de ser una figura influyente dentro del Partido Republicano.

Con 69 años, podría tener aspiraciones nacionales, especialmente hacia las elecciones presidenciales de 2028. Actualmente, se posiciona como uno de los mejores aliados de Trump para implementar sus políticas migratorias.

La posibilidad de que Abbott llegue a competir a nivel federal tiene que ver con la buena posición que tiene dentro de su fuerza política, ya que es uno de los referentes conservadores junto con Trump, Ron DeSantis, gobernador de Florida y J.D. Vance, vicepresidente electo, entre otros.

Durante estos años, ha cimentado su posición en el ámbito nacional gracias a su enfoque en temas como la inmigración y la seguridad fronteriza, que podrían convertirse en pilares de una eventual campaña presidencial.