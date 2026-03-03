Resultados de las elecciones en Texas, en vivo: Gina Hinojosa desafía a Greg Abbott hoy, martes 3 de marzo
Gina Hinojosa desafía a Greg Abbott el día de las elecciones en Texas: “Los republicanos están en problemas”
La candidata demócrata Gina Hinojosa señaló que “los republicanos están en problemas”, en medio de las elecciones primarias en Texas que se celebran hoy martes 3 de marzo. “Nuestras propias encuestas contra Greg Abbott muestran que estamos en un empate estadístico”, apuntó.
Hinojosa indicó que el actual gobernador es “profundamente impopular” y abrió paso a una victoria demócrata en el estado. “Después de 30 años de mandato republicano, los texanos están listos para un cambio”, aseveró.
Republicans are scared, and they should be. pic.twitter.com/l5ZTD9zGtj— Gina Hinojosa (@GinaHinojosaTX) March 2, 2026
Elecciones en Texas: dónde votar y qué documentos se necesitan
Este martes 3 de marzo, se celebran las elecciones primarias en Texas y los ciudadanos pueden revisar si su distrito participa en el Programa de Lugares de Votación para Todo el Condado, con el fin de hallar su centro de votación. En ese caso, podrán dirigirse a cualquiera en el estado. De lo contrario, deberán verificar la ubicación a través de My Voter Portal.
En tanto, los documentos aceptados para ejercer el derecho en los comicios son la licencia de conducir estatal, el certificado de identificación electoral, la tarjeta de identificación personal, el permiso de portación de armas, la identificación militar, la ciudadanía estadounidense o el pasaporte.
Elecciones en EE.UU. 2026: qué se vota en Texas este martes 3 de marzo
Este 3 de marzo de 2026, los votantes en Texas acudirán a las urnas para participar en las elecciones primarias de sus respectivos partidos. Los centros de votación estarán abiertos de 7 a 19 hs (hora local) en todo el estado.
El estado aplica un sistema de primarias abiertas, según explica la guía electoral de The Texas Tribune. Esto significa que cualquier votante registrado puede optar por sufragar en estos comicios. Sin embargo, solo se puede participar en una sola interna.
Clima en Texas: el pronóstico del martes 3 de marzo
Para el clima en este martes 3 de marzo, se espera una jornada algo nublada en Texas y con probables precipitaciones. Según AccuWeather, en ciudades como Austin, habrá un viento cálido por la tarde.
En cuanto a la temperatura, puede ascender hasta los 86°F (30°C), con ráfagas de viento poderosas que pueden alcanzar las 30 millas por hora (48 km/h).
