Resultados de las elecciones en Texas, en vivo: Gina Hinojosa desafía a Greg Abbott hoy, martes 3 de marzo

La candidata demócrata Gina Hinojosa señaló que “los republicanos están en problemas”, en medio de las elecciones primarias en Texas que se celebran hoy martes 3 de marzo. “Nuestras propias encuestas contra Greg Abbott muestran que estamos en un empate estadístico”, apuntó.

Hinojosa indicó que el actual gobernador es “profundamente impopular” y abrió paso a una victoria demócrata en el estado. “Después de 30 años de mandato republicano, los texanos están listos para un cambio”, aseveró.