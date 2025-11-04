El Departamento de Policía de Hutto, Texas, lanzó una curiosa convocatoria de empleados. En sus redes sociales, compartieron un videoclip de rap en el que participan los propios oficiales de esa fuerza de seguridad, con el objetivo de reclutar nuevos agentes.

El rap que cantó el jefe de la Policía de Hutto para sumar nuevos agentes

Jeffrey Yarbrough, líder del Departamento de Policía de Hutto, encabezó un video publicado en Instagram donde aparece junto a varios miembros de esa agencia mientras cantan varias rimas y versos para captar la atención de nuevos talentos.

El curioso rap de la Policía de Texas para reclutar nuevos agentes

“Si llegan los problemas, simplemente seguimos adelante. Luego vamos por lo que queremos. Si es asunto nuestro, nos metemos de lleno, sin miedo a meter la nariz donde haga falta”, dice parte de la letra de la canción.

En el video, Yarbrough utiliza la originalidad y la comedia para instar a los interesados a que se postulen a las vacantes, con el objetivo de mostrar la humanidad de la entidad y promover los “valores fundamentales” de la corporación que, según su sitio oficial, son comunidad, integridad, honor y servicio.

El material tuvo un efecto inmediato. De acuerdo a Unvisión, las solicitudes para ocupar las vacantes de empleo en la Policía de Hutto aumentaron considerablemente después de que se viralizó el ese videoclip de rap.

Pero no todo fue casualidad: el Departamento tardó aproximadamente seis meses en terminar y publicar el contenido, que fue pensado minuciosamente en cada una de sus frases para llamar la atención en redes sociales.

La Policía de Hutto pide exclusivamente cumplir con los valores de la empresa. Departamento de Policía de Hutto

Qué vacantes abrió la Policía de Hutto y los que sueldos ofrece

En su portal web, la entidad enlistó los puestos que tiene disponibles, con salarios que pueden ir desde de 97.000 hasta 107 mil dólares anuales.

Entre los cargos para postularse aparecen oficial de cumplimiento del código, director de servicios de desarrollo, oficial de patrulla y especialista en gestión de derechos de paso, entre otros.

Cómo postularse para las vacantes de empleo en la Policía de Hutto

Quienes estén interesados en aplicar para alguna de las ofertas de empleo que difundieron desde el cuerpo policial de la ciudad texana, deben ingresar al portal de empleos del gobierno local de Hutto.

Así visten los agentes de la Policía de Hutto. Departamento de Policía de Hutto

Una vez allí, hay que dirigirse al apartado que dice “puestos vacantes”, donde aparecerá un listado con todos los cargos que están abiertos para las postulaciones.

Al apretar en cualquiera de las opciones, el sitio mostrará automáticamente un cartel sobre el costado derecho que indicará todos los datos que hay que conocer para postularse correctamente y de forma sencilla.

Así se ve el sitio web de la Policía de Hutto. Departamento de Policía de Hutto

Requisitos de elegibilidad para trabajar en la Policía de Hutto

Tener un diploma de bachillerato o equivalente: que preferentemente haya cursado créditos universitarios.

que preferentemente haya cursado créditos universitarios. Contar con tres o más años de experiencia en cumplimiento de normas o puestos similares: algunos ejemplos podrían ser inspecciones o coordinación vecinal.

o puestos similares: algunos ejemplos podrían ser inspecciones o coordinación vecinal. Poseer una licencia de conducir válida de Clase C en el Estado de la Estrella Solitaria

en el Estado de la Estrella Solitaria Ser elegible para la cobertura del seguro vehicular de la ciudad de Hutto.

de la ciudad de Hutto. Tener una licencia de oficial de cumplimiento de normas del estado: obtenerla dentro del primer año de empleo.

Es importante aclarar que las condiciones variarán según el puesto al que cada solicitante se postule, dado que algunos pueden ser más exigentes que otros.