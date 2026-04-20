Trabajar como electricista en Texas: la ley que pone en riesgo a migrantes desde el 1° de mayo 2026
Basada en una legislación federal, la norma estatal obligará a acreditar presencia legal para obtener o renovar habilitaciones laborales
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A partir del 1° de mayo, el estado de Texas implementará un cambio en el sistema de licencias profesionales que exige demostrar situación migratoria regular para ejercer actividades reguladas. La disposición alcanza a electricistas, entre otros trabajadores.
Texas exigirá prueba de estatus migratorio para licencias profesionales desde mayo: qué cambia
La decisión será adoptada por la Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) y se apoya en una ley federal que limita el acceso a beneficios públicos a personas sin estatus migratorio.
Dentro de esa categoría se incluyen las licencias laborales. Esto implica que quienes no puedan acreditar presencia legal no podrán obtener ni renovar sus permisos de empleo en determinadas ocupaciones.
Se estima que la disposición impactará en alrededor de 18.000 licencias que actualmente no están vinculadas a un número de Seguro Social.
Ley federal de EE.UU. que respalda la medida en Texas: requisitos migratorios para licencias
La medida se basa en el Título 8 del Código de EE.UU., Sección 1621, que establece como regla general que los extranjeros que no tengan un estatus migratorio “calificado” no son elegibles para recibir beneficios públicos estatales o locales.
Según esta normativa, en la que se apoya la reciente modificación en Texas, una persona que no sea ciudadana o nacional de EE.UU. solo puede acceder a dichos beneficios si se encuentra en alguna de las siguientes categorías:
- Extranjero calificado.
- No inmigrante bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
- Extranjero con permiso de permanencia temporal (parole) en EE.UU. por menos de un año.
La normativa impulsada por la administración de Greg Abbott considera un beneficio público estatal o local a las licencias profesionales o comerciales.
Lista completa de profesiones afectadas por el requisito de estatus legal en Texas
La nueva normativa del TDLR afectará a una amplia gama de oficios y actividades laborales que requieren permisos estatales para su práctica.
Según el listado oficial, las profesiones y actividades alcanzadas por el requisito de demostrar presencia legal son:
- Electricistas
- Técnicos en aire acondicionado
- Entrenadores deportivos
- Subastadores
- Barbería y cosmetología
- Plomeros
- Programas educativos ordenados por la corte
- Dietistas
- Educación y seguridad vial
- Terapia para la dislexia
- Seguridad en ascensores y escaleras mecánicas
- Depilación láser
- Criadores con licencia
- Terapia de masajes
- Parteras
- Evaluadores y remediadores de moho
- Podología
- Consultores y profesionales de impuestos sobre la propiedad
- Minoristas de energía solar residencial
- Proveedores de contratos de servicios
- Recicladores de autopartes usadas
- Perforadores de pozos de agua e instaladores de bombas
La medida obliga a que tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros demuestren su estatus legal en el país norteamericano para poder obtener o renovar sus credenciales profesionales.
Qué documentos sirven para acreditar la presencia legal en Texas
De acuerdo con el sitio web oficial del TDLR, para demostrar la presencia legal y obtener o renovar una licencia profesional, el solicitante debe completar el formulario de Solicitud de Licencia Ocupacional Alegando no Tener Número de Seguro Social.
En ese documento, deberá certificar bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense o que se encuentra legalmente en el país norteamericano.
El TDLR ofrece dos vías para verificar la estadía legal. Todos los documentos deben estar vigentes, a menos que se indique lo contrario.
Presentar un solo documento de esta lista:
- Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con la normativa Real ID.
- Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte.
- Tarjeta de residente permanente (green card, formulario I-551).
- Documento de Autorización de Empleo (permiso de trabajo, formulario I-766).
- Certificado de naturalización o de ciudadanía.
- Visa de inmigrante.
- Formulario I-94 que demuestre admisión legal o permiso de permanencia temporal.
- Formulario I-797 (notificación de acción) que apruebe o conceda estatus de residente, asilo o libertad condicional.
- Licencia para portar armas emitida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés).
- Tarjeta de identificación militar de EE.UU.
La otra opción es presentar dos documentos en combinación.
Si el solicitante no tiene los permisos anteriores, debe presentar uno de cada uno de los siguientes grupos:
- Identificación estatal: licencia de conducir o identificación emitida por Texas u otros estados autorizados (como Alabama, Florida, Georgia, entre otros).
- Comprobante de nacimiento: acta de nacimiento emitida por un estado o territorio de EE.UU., o un documento del gobierno federal que demuestre el nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense (como el formulario FS-240 o DS-1350).
Los documentos deben enviarse como una copia o imagen clara y legible, preferiblemente mediante carga electrónica o escaneada.
Estas normas no imponen un requisito de ciudadanía. Las personas que no son estadounidenses pero que tienen un estatus migratorio legal y autorización para trabajar siguen siendo elegibles para obtener una licencia profesional.
Sin embargo, aquellos que no puedan acreditar su presencia legal no podrán acceder a estas habilitaciones a partir de la fecha establecida.
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