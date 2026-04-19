Houston pospone el voto que puede costarle US$110 millones: el 22 de abril define cooperación con el ICE

John Whitmire, alcalde de Houston, aplazó la reunión para derogar la ordenanza aprobada que limita la participación del Departamento de Policía local con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En medio de la presión del gobernador de Texas, Greg Abbott, mantenerla podría significarle a la ciudad una pérdida de subvenciones equivalente a 110 millones de dólares.

Fecha clave en Houston: qué se vota el 22 de abril y cómo impacta en fondos estatales

Houston había avanzado una nueva medida que prohibía a la policía detener personas o prolongar las paradas de tráfico por orden del ICE.

Sin embargo, la regla entra en conflicto con la política migratoria impulsada por Abbott, basada en leyes como la SB4, que prohíben limitar la cooperación entre autoridades locales y el ICE.

El alcalde de Houston enfatizó que la policía local se limita a cumplir con las leyes estatales y municipales Greg Abbott/John Whitmire - Greg Abbott/John Whitmire

En ese entonces, la ordenanza eliminó una política previa que exigía a los agentes esperar hasta 30 minutos para que el ICE detuviera a personas con órdenes civiles.

Asimismo, quitó la obligación de reportar al Concejo sobre la cooperación con autoridades migratorias, según Houston Chronicle.

Por ello, el gobernador dio una fecha límite a Whitmire para abstenerse de aplicar la ordenanza impulsada por los concejales Alejandra Salinas, Edward Pollard y Abbie Kamin.

En tanto, el Concejo debe votar para eliminarla o conservarla. El alcalde tenía previsto hacer dicha reunión especial este 17 de abril, pero aplazó la decisión hasta el 22 de este mes.

La propia oficina de Abbott declaró ese día como el último para votar por la ordenanza, por lo que el alcalde de Houston aguardará hasta el final para “continuar las conversaciones productivas”, señaló el comunicado.

El alcalde John Whitmire ha intentado proteger a la comunicad inmigrante en Houston Facebook Mayor John Whitmire/Greg Abbott

Whitmire busca continuar con las negociaciones con la oficina del gobernador. Por eso, reafirmó su intención de analizar con la comunidad y “los miembros del Ayuntamiento” las consecuencias que tendría el no eliminar la medida.

Amenaza de Greg Abbott: por qué Houston podría perder US$110 millones en seguridad pública

El gobernador del Estado de la Estrella Solitaria amenazó al alcalde con cancelar US$110 millones en subvenciones para la seguridad pública destinadas a la ciudad de Houston si no se abstenía de aplicar su medida.

En consecuencia, Whitmire intenta evitar que la ciudad pierda beneficios. En esa línea, consideró que no es viable para Houston perder subvenciones estatales en materia de seguridad.

“Ya hemos perdido financiamiento de subvenciones estatales, lo que afecta a los Departamentos de Policía y Bomberos de Houston, los servicios de seguridad pública en toda nuestra ciudad, los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Departamento de Seguridad Nacional”, declaró.

Greg Abbott fue contundente con John Whitmire sobre la cancelación de la medida Office of the Texas Governor

Ken Paxton demanda a Houston por política migratoria vinculada al ICE y la ley SB4

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra la ciudad por haber aprobado la ordenanza.

El argumento principal es que su entrada en vigor viola el Proyecto de Ley del Senado 4, aprobado durante la Sesión Legislativa de 2017, según Houston Public Media.

“Una entidad local no puede adoptar, aplicar ni respaldar una política que prohíba o limite sustancialmente la aplicación de las leyes federales de inmigración”, declaró Paxton.

Por su parte, el alcalde consideró que era un asunto “partidista” que no ayudaba a proteger a los residentes de Texas, responsabilidad principal de los gobiernos.