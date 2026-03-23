El gobernador Greg Abbott anuncia una subvención de US$5 millones en becas especializadas de Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este lunes en Austin la asignación de más de US$5 millones en subvenciones estatales para el Programa de Becas de Psiquiatría Forense, destinado a nueve centros de formación médica del estado. Cada institución recibirá US$555.555 para desarrollar, ampliar o administrar programas acreditados de un año en psiquiatría forense orientados a médicos con licencia vigente. La iniciativa es administrada por el Texas Higher Education Coordinating Board (THECB, por sus siglas en inglés) y forma parte de la estrategia del gobierno estatal para ampliar el acceso a servicios de salud mental en procesos judiciales y fortalecer la disponibilidad de especialistas en esa área.

Los nueve beneficiarios abarcan desde Houston hasta El Paso y Dallas

Baylor College of Medicine (Houston)

Texas Tech University Health Sciences Center (Lubbock)

Texas Tech University Health Sciences Center El Paso

The University of Texas at Austin

The University of Texas Health Science Center at Houston

The University of Texas Health Science Center at San Antonio

The University of Texas Health Science Center at Tyler

The University of Texas Medical Branch at Galveston

The University of Texas Southwestern Medical Center (Dallas)

La distribución geográfica cubre las principales regiones del estado. Cinco de los nueve beneficiarios pertenecen al sistema de la Universidad de Texas.

Los fondos se distribuyen en montos iguales, sin que el comunicado oficial establezca criterios de priorización entre instituciones.

La psiquiatría forense cubre evaluaciones periciales en procesos civiles, penales y administrativos

La psiquiatría forense es una subespecialidad que aplica la experiencia psiquiátrica en procedimientos legales civiles, penales y administrativos, e incluye evaluaciones, tratamientos e investigación relacionados con la seguridad y la mitigación de riesgos.

La escasez de especialistas en esta área impacta directamente sobre los tiempos judiciales y la calidad de las evaluaciones periciales en causas donde el estado mental de un imputado o testigo es determinante.

“Texas mantiene su compromiso de ampliar el acceso a la atención de salud mental en todo el estado”, declaró Abbott Archivo

El programa busca atender ese déficit mediante la formación de nuevos profesionales dentro del propio sistema médico-académico texano.

Abbott y el comisionado de educación superior destacan el liderazgo estatal en salud mental

“Texas mantiene su compromiso de ampliar el acceso a la atención de salud mental en todo el estado”, declaró Abbott.

“Estas subvenciones crearán oportunidades para que nuestras reconocidas instituciones de educación superior desarrollen a la próxima generación de líderes en salud”, agregó.

El comisionado de Educación Superior, Wynn Rosser, señaló que los nueve beneficiarios presentaron programas innovadores y colaboración sólida con otras instituciones en sus solicitudes, lo que refleja un compromiso compartido para posicionar a Texas como referente nacional en psiquiatría forense.

Abbott y el comisionado de educación superior destacan el liderazgo estatal en salud mental Freepik

El THECB administra estas subvenciones en línea con la visión del gobernador de impulsar el acceso y el financiamiento de la atención de salud mental en el estado.

El comunicado no precisa la fecha de inicio de los programas ni detalla los mecanismos de rendición de cuentas para las instituciones receptoras.

Información adicional sobre el programa está disponible en el sitio del THECB.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.