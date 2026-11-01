Elecciones en Texas 2026: el récord histórico que lograría Greg Abbott si es reelecto gobernador

En la recta final para las elecciones en Texas, el gobernador Greg Abbott se encuentra cerca de alcanzar un hito sin precedentes: de obtener la reelección, se convertiría en el líder estatal con mayor tiempo en el cargo en la historia del estado. El triunfo consolidaría su hegemonía política en una entidad donde ningún demócrata ganó una elección de alcance estatal en más de tres décadas.

Abbott busca quedarse con el récord de Rick Perry en Texas

Como las leyes de Texas no tienen límites de mandatos consecutivos, Abbott buscará un cuarto período al frente del estado en los comicios del martes 3 de noviembre.

al frente del estado en los comicios del martes 3 de noviembre.

En frente está la demócrata Gina Hinojosa, que cobró relevancia durante el último año y se presenta como una fuerte figura emergente en el arco político estatal.

En caso de obtener una victoria el martes, Abbott podría superar la marca de Perry a lo largo de su próximo mandato @GovAbbottPress

Actualmente, la distinción del mandatario texano con más tiempo al frente del Ejecutivo pertenece al exgobernador Rick Perry, quien ejerció el cargo desde el 2000 hasta 2015.

En este escenario, una nueva victoria en las urnas permitiría a Abbott superar este récord a lo largo del próximo mandato.

En diálogo con Texas Standard, Deirdre Delisi, consultora de relaciones gubernamentales y exjefa de gabinete y asesora de Perry, resaltó las diferencias que pueden existir entre un primer mandato y los períodos subsiguientes.

“Cuando un gobernador es reelegido, ejerce el cargo durante más tiempo y ha tenido la oportunidad de nombrar a personas de su confianza en las agencias estatales mediante el proceso de designación, pasando de centrarse menos en el corto plazo a enfocarse más en el largo plazo”, expresó.

Luego, sostuvo que permanecer 12 o más años al frente del gobierno exige al mandatario justificar ante los votantes la necesidad de cuatro años adicionales. “Eso le obliga a argumentar: ¿Qué necesito lograr en otros cuatro años que no haya podido conseguir en 12?“, explicó.

Cuáles son los gobernadores de Texas que estuvieron más tiempo en el cargo

Con los registros oficiales disponibles al 29 de octubre de 2026, los períodos más extensos entre los gobernadores de Texas desde su incorporación a Estados Unidos en 1845-1846 fueron los siguientes:

Rick Perry : 14 años y 30 días . Asumió después de que George W. Bush renunciara para convertirse en presidente de EE.UU. Luego ganó tres elecciones para gobernador: 2002, 2006 y 2010.

: . Asumió después de que George W. Bush renunciara para convertirse en presidente de EE.UU. Luego ganó tres elecciones para gobernador: 2002, 2006 y 2010. Greg Abbott : 11 años y 10 meses hasta octubre de 2026. Fue elegido en 2014 y reelegido en 2018 y 2022. Su permanencia acumulada superará la de Perry si es reelegido nuevamente y completa su próximo período hasta 2031.

: hasta octubre de 2026. Fue elegido en 2014 y reelegido en 2018 y 2022. Su permanencia acumulada superará la de Perry si es reelegido nuevamente y completa su próximo período hasta 2031. Allan Shivers : siete años, seis meses y cuatro días . Llegó al cargo tras la muerte del gobernador Beauford Jester. Después ganó las elecciones de 1950 y fue reelegido en 1952 y 1954.

: . Llegó al cargo tras la muerte del gobernador Beauford Jester. Después ganó las elecciones de 1950 y fue reelegido en 1952 y 1954. Dolph Briscoe : seis años . Fue elegido en 1972 y reelegido en 1974, cuando los mandatos de cuatro años ya estaban vigentes.

: . Fue elegido en 1972 y reelegido en 1974, cuando los mandatos de cuatro años ya estaban vigentes. George W. Bush: cinco años, 11 meses y cuatro días. Ganó las elecciones de 1994 y 1998, pero dejó el cargo antes de completar su segundo mandato.

Greg Abbott busca el récord de ser el gobernador de Texas con más tiempo en el cargo Fotomontaje editado con IA

Asimismo, por el momento, Perry, Shivers y Abbott comparten el récord de ser los mandatarios con más reelecciones en Texas.

Elecciones en Texas: qué dicen las últimas encuestas

A falta de pocos días para las elecciones de medio término en Texas, las encuestas más recientes, recopiladas por The New York Times, muestran el siguiente panorama:

CNN/SSRS : elaborada entre el 20 y el 27 de octubre, situó a Abbott a la cabeza con el 48% de la intención de voto, apenas dos puntos porcentuales por encima de Hinojosa (46%).

: elaborada entre el 20 y el 27 de octubre, situó a Abbott a la cabeza con el 48% de la intención de voto, apenas dos puntos porcentuales por encima de Hinojosa (46%). YouGov Blue : realizada entre el 21 y el 26 de octubre, muestra una ventaja de Hinojosa (49%) de tres puntos porcentuales sobre Abbott (46%).

: realizada entre el 21 y el 26 de octubre, muestra una ventaja de Hinojosa (49%) de tres puntos porcentuales sobre Abbott (46%). Barbara Jordan Public Policy Research and Survey Center : entre el 21 y el 25 de octubre, ubicó al gobernador republicano a la delantera con el 50% de la intención de voto, lo que marca una diferencia de tres puntos porcentuales sobre su rival demócrata (47%).

: entre el 21 y el 25 de octubre, ubicó al gobernador republicano a la delantera con el 50% de la intención de voto, lo que marca una diferencia de tres puntos porcentuales sobre su rival demócrata (47%). YouGov: entre el 13 y el 21 de octubre, colocó a Abbott primero con el 48%, lo que representa dos puntos porcentuales de ventaja sobre Hinojosa (46%).