Qué estará abierto y cerrado en Texas el 19 de junio por Juneteenth: bancos, escuelas y supermercados

Estados Unidos se prepara para conmemorar Juneteenth este jueves 19 de junio, una festividad federal que marca el fin de la esclavitud. Al ser el estado donde históricamente se originó esta celebración, Texas reconoce oficialmente este día como feriado estatal, lo que impacta significativamente en el funcionamiento de diversas instituciones y servicios públicos.

Qué cierra en Texas en Juneteenth el 19 de junio

Fue en Galveston, en 1865, donde las tropas de la Unión informaron a la población que las personas esclavizadas eran legalmente libres, dos años después de la Proclamación de Emancipación. Desde entonces, Juneteenth se convirtió en una fecha con fuerte arraigo comunitario en Texas, antes de su adopción nacional.

El Juneteenth es feriado federal en Estados Unidos desde 2021

Hoy, esta jornada, que adquirió estatus de feriado federal en 2021, genera ajustes en el funcionamiento de organismos públicos y servicios, especialmente en los estados que reconocen la fecha como festiva a nivel estatal.

¿Abren las oficinas gubernamentales y estatales en Texas en el Juneteenth?

El gobierno de Texas reconoce oficialmente Juneteenth como día festivo estatal. Esto implica que muchas oficinas públicas, agencias estatales y entidades administrativas no operarán el jueves 19 de junio. Sin embargo, las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), operarán en su horario habitual.

Por su lado, los juzgados, registros públicos y otras entidades estatales permanecerán cerrados durante el feriado. Las opciones digitales seguirán disponibles en los portales oficiales de cada institución.

¿Abren los bancos en Juneteenth?

La mayoría de los principales bancos, como Chase, Bank of America y Wells Fargo, no ofrecerán atención presencial en sus sucursales. Esta decisión responde al calendario de la Reserva Federal, que contempla el 19 de junio como jornada no laborable.

A pesar de ello, las operaciones por cajero automático y banca en línea seguirán sin interrupciones, lo que le permitirá a los usuarios realizar transacciones esenciales.

Los bancos en EE.UU. permanecerán cerrados durante esta fecha Bank of America

¿Operan los servicios postales y de mensajería el 19 de junio?

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) suspenderá sus actividades. No se realizarán entregas ni se atenderá al público en las oficinas postales.

En contraste, empresas privadas como UPS y FedEx anunciaron que mantendrán sus operaciones activas, tanto en lo que refiere a entregas como a atención al cliente, según sus calendarios internos.

Qué supermercados abren y cierran en Texas en el Juneteenth

A pesar del cierre de oficinas públicas y entidades financieras, la mayoría de los supermercados y cadenas minoristas en Texas funcionarán con normalidad durante el jueves 19 de junio. Entre las tiendas que mantendrán sus horarios habituales se encuentran:

Walmart

Target

HEB

Kroger

Albertsons

ALDI

Trader Joe’s

Whole Foods

Las cadenas de comida rápida como Starbucks, McDonald’s y Burger King también permanecerán abiertas, sin modificación de horarios.

¿Hay clases el Juneteenth?

La mayoría de las instituciones educativas de Texas ya se encuentran en período de vacaciones de verano boreal, por lo que el impacto del feriado en este sector es mínimo. Las escuelas que aún mantengan actividades especiales o programas de verano podrían ajustar sus horarios en reconocimiento a la fecha conmemorativa.

Las escuelas de Texas se encuentran cerradas debido a las vacaciones de verano (boreal) Canva

Qué hacen los texanos para conmemorar Juneteenth

Juneteenth se celebra en Texas con una amplia variedad de eventos. Aunque no existe una forma única de conmemorar el día, es habitual ver festivales, pícnics, conciertos y ferias culturales organizadas por instituciones, centros comunitarios y familias.

Entre las actividades más comunes están:

Reuniones comunitarias y barbacoas familiares.

Eventos educativos en bibliotecas, escuelas y museos.

Muestras de arte, poesía o ensayos sobre el Día de la Emancipación.

Ceremonias de izamiento de banderas o presentaciones musicales al aire libre.

Desfiles o caminatas conmemorativas.

Muchas personas también decoran sus hogares o lugares de trabajo con los colores de Juneteenth, rojo, azul y verde, o exhiben banderas y pancartas alusivas.

Durante esta fecha se organizan diversos eventos públicos, comunitarios y privados

Esta fecha conmemora el anuncio del fin de la esclavitud en Texas, ocurrido el 19 de junio de 1865, cuando el General Gordon Granger llegó a Galveston con la orden de liberar a las personas esclavizadas en cumplimiento de la Proclamación de Emancipación, emitida por Abraham Lincoln en 1863.

A pesar de que esta orden federal ya estaba en vigor, su implementación tardó más de dos años en llegar a todos los estados del sur, y Texas fue uno de los últimos territorios donde se aplicó. Este momento histórico dio origen a la celebración conocida como “Juneteenth”, una combinación de las palabras “June” (junio) y “nineteenth” (diecinueve).