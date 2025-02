En Texas: la ayuda financiera para universitarios que beneficia a los inmigrantes

Los universitarios de Texas cuentan con un programa de apoyo financiero para encarar sus estudios. Se trata de la Solicitud de Ayuda Financiera Estatal de Texas (TASFA, por sus siglas en inglés) y que tenía como fecha prioritaria de inscripciones el pasado sábado 15 de febrero, aunque se puede seguir aplicando.

¿Quién puede presentar una solicitud en TASFA?

El sitio oficial del organismo indica que este beneficio fue implementado para estudiantes clasificados como residentes de Texas que no son elegibles para solicitar ayuda financiera federal, mediante la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés).

Los estudiantes universitarios de Texas cuentan con este beneficio estatal Nicolás Suárez - Archivo

Los requisitos para recibir esta ayuda estatal de Texas

El beneficio aplica para los estudiantes universitarios sin importar su status migratorio en Estados Unidos, aunque deben haber residido en Texas por más de 12 meses. Además, las familias deberán justificar que se encuentran bajo una necesidad financiera, ya que TASFA está apuntado a ayudar a este grupo de personas.

Por otro lado, el programa es totalmente gratuito y nunca se debe cobrar una tarifa por solicitar esta ayuda financiera. El organismo también recomienda ser precavido al dar su información personal. O bien, jamás pagarle a un tercero que le prometa ayudarlo a obtener ayuda financiera.

El programa es totalmente gratuito y el mismo seleccionará a quienes considere Pilar-Camacho - Archivo

¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse en el beneficio universitario de Texas?

“La Junta de Coordinación de la Educación Superior de Texas extendió el plazo de prioridad estatal hasta el 15 de febrero de 2025, para el año de solicitud 2025-2026. Es importante completar y enviar su solicitud con toda la documentación requerida a la oficina de ayuda financiera en o antes de esta fecha para ser considerado para la mayor ayuda financiera posible”, indica la página oficial.

Sin embargo, Susy Brown, especialista en admisiones universitarias de Texas, expresó en Telemundo Houston que el 15 de febrero era la fecha prioritaria para los alumnos, aunque el plazo final para realizarlo es en junio. Del 100 por ciento del alumnado que se graduará en 2025, menos del 40 por ciento solicitó una ayuda financiera, según un estudio del National Collage Attainment Network.

Diferencias entre fecha prioritaria y límite

Según indica el portal oficial, la fecha de prioridad es un mecanismo que se utiliza para evaluar a los estudiantes en situación similar y priorizar la financiación limitada, lo que aumenta las posibilidades de quienes hagan el registro en ese lapso. No obstante, no es la fecha final. Asimismo, aplicar antes de la fecha límite de prioridad no garantiza que el estudiante reciba los fondos.

TASFA también exige que los estudiantes proporcionen cierta información demográfica, familiar y financiera. Si se está casado, se deberá proporcionar la información de su cónyuge. Si se lo considera un estudiante “dependiente” para fines de ayuda financiera, se le solicitará que proporcione la información correspondiente de sus padres.

Se recomienda que el interesado tenga estos documentos disponibles al completar el TASFA:

Formularios W-2 para estudiantes

Formularios W-2 del cónyuge o padre (si corresponde)

Transcripciones de impuestos de estudiantes

Transcripciones de impuestos del cónyuge o padre (si corresponde)

Identificación universitaria del estudiante (opcional)

En cuanto a las instituciones participantes de TASFA, se incluyen colegios y universidades públicas y privadas sin fines de lucro en Texas, aunque quedan excluidas las escuelas de oficios, siendo que toda esta información se puede encontrar en el sitio web My Texas Future.

¿Cómo completar la solicitud de TASFA en Texas?

TASFA aceptará solicitudes hasta mediados de julio @Texas OnCourse (X)

TASFA se puede completar en línea o en papel, pero no se debe hacer en ambos formatos simultáneamente. Al optar por la versión en papel, es fundamental comunicarse previamente con la oficina de ayuda financiera de la institución para conocer el método específico de envío, ya que cada institución puede tener diferentes requisitos para recibir la solicitud.

Este apoyo no debe confundirse con la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), que es para solicitar ayuda económica federal para los estudios superiores como becas (subvenciones), fondos de estudio y trabajo y préstamos a nivel federal.