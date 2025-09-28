Es inmigrante, se enterró para evadir a la Patrulla Fronteriza y así lo descubrieron

En Uvalde, Texas, un inmigrante intentó evadir a la Patrulla Fronteriza de una manera insólita: se cubrió con tierra para esconderse de los agentes. Con su estrategia, logró avanzar varias millas a pie, pero finalmente fue encontrado con un operativo de búsqueda.

El intento de escape de un inmigrante en Uvalde

El migrante, cuya nacionalidad no trascendió, había recorrido en bicicleta zonas remotas de la frontera para ingresar a Estados Unidos y fue detectado por la Patrulla Fronteriza de Uvalde. Al ser descubierto, abandonó su vehículo y comenzó a correr adentrándose en la maleza para esconderse

El migrante abandonó su bicicleta y corrió entre los pastizales hasta que encontró un lugar para esconderse X: @USBPChiefDRT

Los oficiales realizaron un operativo de búsqueda, primero hallaron su bicicleta y luego se adentraron entre la maleza para buscar al hombre. De acuerdo con un comunicado de los agentes fronterizos, el migrante fue atrapado a casi 22 millas de donde había sido visto inicialmente.

Se encontraba acostado en el suelo con tierra y hojas, cubriendo su cuerpo para pasar desapercibido entre los pastizales. Sin embargo, fue detectado exitosamente por los agentes.

El migrante fue encontrado por los agentes fronterizos cubierto de tierra, ramas y hojas X: @USBPChiefDRT

Cómo actuar si te detiene la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) recuerda que un agente de la Patrulla Fronteriza no puede detener a un migrante a menos que tenga una “sospecha razonable” de que la persona está cometiendo o haya cometido una violación de la ley migratoria o federal de Estados Unidos.

En caso de que finalmente un extranjero termine arrestado con una causa probable cerca de la frontera, desde ACLU recomiendan recordar sus derechos y tener en cuenta las siguientes medidas:

Mantener la calma cuando interactúa con oficiales de inmigración . No mentir, ni proveer documentos falsos para reducir los riesgos.

. No mentir, ni proveer documentos falsos para reducir los riesgos. Nunca deben huir de un puesto de control migratorio.

de un puesto de control migratorio. Los migrantes deben recordar que tienen derecho a permanecer callados o de decirle al agente que solo responderá a preguntas en presencia de un abogado/a, sin importar su ciudadanía o su estatus migratorio.

Desde ACLU señalan que, en caso de ser detenido, un migrante debe evitar huir y recordar que tiene derecho a permanecer callado X/@USBPChiefHLT

“Las personas que hayan entrado a los EE.UU. sin ser inspeccionados por un oficial de inmigración pueden estar sujetas a deportaciones aceleradas conforme a ciertos criterios”, recuerdan desde ACLU. Este sería el caso del migrante que ingresó de manera ilegal con su bicicleta, escapó del control e intentó esconderse con tierra.

En ese sentido, desde la organización explican que si una persona teme a una persecución de ser regresado a su país de origen, debe informarle inmediatamente la situación a los agentes de inmigración.

“Si usted es una persona inmigrante sin documentos, puede rehusar la petición del agente, aunque el oficial podría entonces hacerle más preguntas”, aclararon para quienes se encuentran cerca de la frontera sin papeles.

Los documentos para poder entrar a EE.UU.

En cambio, si una persona se encuentra cerca de un paso fronterizo y no es ciudadana, pero sí tiene documentos migratorios válidos y es mayor de los 18 años de edad, debe mostrar sus documentos al oficial que lo solicite.

“La ley requiere que usted lleve esos documentos consigo. Si un agente de inmigración le pide que se los muestre, debe enseñárselos”, recodaron desde ACLU.