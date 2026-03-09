Buenas noticias en Illinois: Pritzker anuncia inversión histórica de US$1500 millones que creará cientos de empleos “bien remunerados”

J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, anunció que CSL, una empresa australiana de biotecnología, invertirá US$1500 millones para la construcción de una nueva planta de fabricación en su campus de Kankakee. El proyecto prevé la creación de 300 nuevos puestos de trabajo.

Megainversión de CSL en Kankakee: Pritzker anuncia US$1500 millones y cientos de nuevos empleos en Illinois

La noticia fue confirmada por el gobernador y la compañía en una conferencia de prensa. La iniciativa busca expandir la planta de Illinois para trasladar allí todo su proceso de fabricación.

La iniciativa prevé expandir la planta de la compañía y aumentar la capacidad de producción de sus principales terapias de inmunoglobulina Archivo

“Illinois es líder en la fabricación de productos para las ciencias de la vida, y la inversión de US$1500 millones de CSL es un sólido voto de confianza en nuestro estado”, dijo Pritzker.

La expansión prevé la creación de 300 nuevos puestos de trabajo de alta cualificación para 2031 y otros 800 en el área de construcción y sectores locales relacionados para el desarrollo del sitio.

Asimismo, se asegurará la permanencia de los más de 1200 empleados de tiempo completo actuales.

“Esta expansión creará cientos de empleos bien remunerados. El continuo crecimiento de CSL en el condado de Kankakee se basa en décadas de innovación y liderazgo en la fabricación aquí mismo en Illinois”, dijo el gobernador.

La instalación incorporará el proceso de fabricación Horizon 2 X/@CSL

Luego agregó: “Nos enorgullece colaborar con CSL para expandir su presencia y fortalecer su compromiso con las comunidades de todo nuestro estado”.

La nueva planta de CSL cubrirá el 100% de la demanda de inmunoglobulina en EE.UU.

La expansión de la planta no solo traerá beneficios para el empleo. De acuerdo con la compañía médica, se prevé suministrar el 100% de la demanda estadounidense de las terapias de inmunoglobulina Hizentra y Privigen.

De igual modo, se incorporará la fabricación del Horizon 2. Esta es una tecnología diseñada para obtener más inmunoglobulina a partir de la misma cantidad de plasma, según consignó CBS News.

El director comercial de CSL enfatizó que muchos pacientes dependen de la inmunoglobulina para su atención de por vida Freepik

“Esta ampliación de las instalaciones marca un importante avance en el aumento de la eficiencia al incorporar nuevos e innovadores procesos y tecnologías de fabricación en la producción de los medicamentos plasmáticos que tantas personas necesitan”, dijo Mary Oates, vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones de CSL.

“Estas mejoras aumentarán el rendimiento proteico de cada gramo de plasma recolectado, lo que consolidará el papel de Kankakee como un centro vital en nuestra red global”, agregó.

Andy Schmeltz, director comercial de CSL, remarcó en la conferencia de prensa que muchos pacientes dependen de la inmunoglobulina para su atención de por vida.

Las afecciones que trata la terapia con plasma incluyen la hemofilia, inmunodeficiencia primaria y angioedema hereditario (AEH) Photographer: Dragos Condrea

En tanto, explicó los procesos de fabricación involucrados en el desarrollo de terapias derivadas del plasma que la nueva planta asumirá.

“La producción para las terapias con plasma es más costosa que la de los medicamentos tradicionales”, afirmó Schmeltz. “El plasma no se puede sintetizar. Debe ser donado por personas generosas y cuidadosamente analizado, transportado y procesado”.

Muchas de las afecciones que tratan las terapias derivadas del plasma son relativamente inusuales, según consignó la compañía.

Algunas de ellas incluyen a quienes viven con hemofilia, inmunodeficiencia primaria y angioedema hereditario (AEH).