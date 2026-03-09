¿Habrá expropiaciones en Texas? La ley firmada por Greg Abbott que limita las propiedades a los extranjeros
“Firmé la ley más dura de Estados Unidos”, aseguró el gobernador del Estado de la Estrella Solitaria
- 4 minutos de lectura'
La propiedad de tierras en Estados Unidos volvió al centro del debate político. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que limita quiénes pueden comprar terrenos en el estado. La norma establece restricciones para gobiernos y empresas extranjeras con el objetivo de proteger la seguridad nacional. La misma ya entró en vigor.
La ley de Texas que limita la compra de propiedades por parte de extranjeros
El texto legal aprobado por la Legislatura de Texas el año pasado establece restricciones específicas para determinados individuos, gobiernos y compañías extranjeras que pretendan adquirir bienes inmuebles dentro del estado.
“Firmé la ley más dura de Estados Unidos que prohíbe a adversarios extranjeros comprar tierras o propiedades en Texas. Ahora, el USDA está ofreciendo un portal en línea útil para informar sobre tierras estadounidenses de propiedad extranjera”, escribió Abbott en las últimas horas en sus redes sociales.
La normativa, conocida como SB17, regula la compra o adquisición de intereses sobre propiedades y crea tanto sanciones penales como multas civiles en caso de incumplimiento.
El alcance de la regulación es amplio porque el concepto de “propiedad inmobiliaria” no se limita a viviendas o terrenos urbanos.
De acuerdo con la normativa, dentro de esta categoría se incluyen tierras agrícolas, propiedades comerciales e industriales, mejoras construidas sobre terrenos rurales, minas o canteras, derechos sobre aguas subterráneas, recursos minerales, madera en pie y otros activos relacionados con el uso del suelo.
La ley entró en vigor el 1° de septiembre de 2025 y establece que los cambios aplican únicamente a las adquisiciones de propiedades que se realicen a partir de esa fecha. Es decir, las operaciones previas quedan sujetas al marco legal que estaba vigente anteriormente.
Qué países están en la mira de la normativa firmada por Abbott
La legislación identifica “países designados” según evaluaciones de la inteligencia estadounidense. China, Rusia, Irán y Corea del Norte integran esta lista por representar riesgos estratégicos.
Los legisladores justifican la medida ante posibles actos de espionaje o ataques cibernéticos.
El documento sostiene que China busca consolidar su poder en tecnología y materiales críticos. Sobre Rusia, subraya su capacidad en operaciones digitales. Estas amenazas fundamentan la necesidad de restringir el acceso de estos actores al suelo texano.
Qué extranjeros sí pueden comprar propiedades en Texas
La normativa establece excepciones claras para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.
Las empresas bajo control de estas personas también están exentas de las prohibiciones. La ley protege el derecho a la propiedad de quienes poseen estatus legal en el país.
Existe una cláusula especial para la vivienda personal. Individuos de países designados pueden adquirir una residencia principal si están de forma legal en EE.UU.
Además, los contratos de arrendamiento menores a un año no entran en las restricciones de la normativa vigente.
El nuevo sistema federal para reportar tierras en manos extranjeras
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció en enero de 2026 la creación de un portal digital destinado a mejorar la recopilación de información sobre la propiedad extranjera de tierras agrícolas en el país norteamericano.
Según explicó la propia agencia federal, la plataforma busca facilitar el cumplimiento de las normas existentes y fortalecer los mecanismos de transparencia.
De acuerdo con el comunicado oficial del USDA, el nuevo sistema forma parte de la aplicación de la Ley de Divulgación de Inversiones Extranjeras en Tierras Agrícolas, vigente desde 1978.
Esta legislación obliga a los inversores extranjeros que posean o adquieran terrenos agrícolas en Estados Unidos a reportar esas operaciones al gobierno federal.
Otras noticias de Agenda EEUU
Estado por estado. Cuándo comienza el Spring Break en USA y qué se espera en California, Florida y Texas
En vivo. Cuba vs. Puerto Rico, hoy: hora, transmisión y cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.
A días de las primarias. Se calienta la política en Illinois: la acción que involucra al ICE y a los migrantes
- 1
La elección del hijo de Khamenei como nuevo líder supremo de Irán parece cerrar el camino a un rápido fin de la guerra
- 2
En EE.UU., Milei calificó a Irán como “enemigo”, se definió como “el presidente más sionista del mundo” y pronosticó: “Vamos a ganar la guerra”
- 3
En la guerra de Irán habrá dos ganadores, y ninguno de ellos será EE.UU.
- 4
¿Qué profesiones van a desaparecer con la IA? Uno de los expertos argentinos más escuchados responde