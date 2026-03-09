¿Habrá expropiaciones en Texas? La ley firmada por Greg Abbott que limita las propiedades a los extranjeros

La propiedad de tierras en Estados Unidos volvió al centro del debate político. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que limita quiénes pueden comprar terrenos en el estado. La norma establece restricciones para gobiernos y empresas extranjeras con el objetivo de proteger la seguridad nacional. La misma ya entró en vigor.

La ley de Texas que limita la compra de propiedades por parte de extranjeros

El texto legal aprobado por la Legislatura de Texas el año pasado establece restricciones específicas para determinados individuos, gobiernos y compañías extranjeras que pretendan adquirir bienes inmuebles dentro del estado.

“Firmé la ley más dura de Estados Unidos que prohíbe a adversarios extranjeros comprar tierras o propiedades en Texas. Ahora, el USDA está ofreciendo un portal en línea útil para informar sobre tierras estadounidenses de propiedad extranjera”, escribió Abbott en las últimas horas en sus redes sociales.

A diferencia de normativas previas, la SB17 extiende el concepto de bienes inmuebles a recursos estratégicos como derechos sobre aguas subterráneas, recursos minerales, madera en pie, canteras y mejoras en terrenos rurales texas.gov

La normativa, conocida como SB17, regula la compra o adquisición de intereses sobre propiedades y crea tanto sanciones penales como multas civiles en caso de incumplimiento.

El alcance de la regulación es amplio porque el concepto de “propiedad inmobiliaria” no se limita a viviendas o terrenos urbanos.

De acuerdo con la normativa, dentro de esta categoría se incluyen tierras agrícolas, propiedades comerciales e industriales, mejoras construidas sobre terrenos rurales, minas o canteras, derechos sobre aguas subterráneas, recursos minerales, madera en pie y otros activos relacionados con el uso del suelo.

La ley entró en vigor el 1° de septiembre de 2025 y establece que los cambios aplican únicamente a las adquisiciones de propiedades que se realicen a partir de esa fecha. Es decir, las operaciones previas quedan sujetas al marco legal que estaba vigente anteriormente.

Qué países están en la mira de la normativa firmada por Abbott

La legislación identifica “países designados” según evaluaciones de la inteligencia estadounidense. China, Rusia, Irán y Corea del Norte integran esta lista por representar riesgos estratégicos.

Los legisladores justifican la medida ante posibles actos de espionaje o ataques cibernéticos.

El documento sostiene que China busca consolidar su poder en tecnología y materiales críticos. Sobre Rusia, subraya su capacidad en operaciones digitales. Estas amenazas fundamentan la necesidad de restringir el acceso de estos actores al suelo texano.

La normativa identifica específicamente a China, Rusia, Irán y Corea del Norte como naciones que representan riesgos estratégicos en términos de espionaje Alex Brandon - AP

Qué extranjeros sí pueden comprar propiedades en Texas

La normativa establece excepciones claras para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

Las empresas bajo control de estas personas también están exentas de las prohibiciones. La ley protege el derecho a la propiedad de quienes poseen estatus legal en el país.

Existe una cláusula especial para la vivienda personal. Individuos de países designados pueden adquirir una residencia principal si están de forma legal en EE.UU.

La ley, en vigor desde el 1° de septiembre de 2025, no es retroactiva; las propiedades adquiridas por entidades extranjeras antes de esa fecha mantienen el estatus legal bajo el marco normativo anterior Instagram @governorabbott

Además, los contratos de arrendamiento menores a un año no entran en las restricciones de la normativa vigente.

El nuevo sistema federal para reportar tierras en manos extranjeras

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció en enero de 2026 la creación de un portal digital destinado a mejorar la recopilación de información sobre la propiedad extranjera de tierras agrícolas en el país norteamericano.

Según explicó la propia agencia federal, la plataforma busca facilitar el cumplimiento de las normas existentes y fortalecer los mecanismos de transparencia.

De acuerdo con el comunicado oficial del USDA, el nuevo sistema forma parte de la aplicación de la Ley de Divulgación de Inversiones Extranjeras en Tierras Agrícolas, vigente desde 1978.

Greg Abbott anunció la firma de la nueva ley de Texas que cambia los mapas

Esta legislación obliga a los inversores extranjeros que posean o adquieran terrenos agrícolas en Estados Unidos a reportar esas operaciones al gobierno federal.