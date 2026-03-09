Trabajo soñado en EE.UU.: buscan un Jefe de Catas y pagan US$100.000 por comer hamburguesas

Una cadena de comida rápida lanzó una propuesta laboral que rompe con todos los esquemas: ofrece un salario anual de 100 mil dólares que consiste en probar hamburguesas, evaluar sabores y aportar creatividad alrededor de la comida. El puesto existe de verdad y ya está abierto a postulaciones.

La vacante poco convencional: probar hamburguesas de Wendy’s

La cadena de restaurantes Wendy’s abrió oficialmente una búsqueda para ocupar el cargo de Chief Tasting Officer, una figura que podría traducirse como “Jefe de Catas” o “Director de Degustación”. Se trata de un rol diseñado para sumar creatividad, opiniones y contenido alrededor de sus productos, con un enfoque mucho más relajado que el de un empleo corporativo tradicional.

La empresa describe el perfil ideal de forma humorística, al solicitar únicamente que el candidato tenga "una boca humana", "pulso" y "opiniones", sin exigir títulos académicos ni currículos sofisticados X/@Wendys

Según la información publicada por Wendy’s, la compañía describe el trabajo con un tono humorístico y descontracturado. La oferta laboral incluso define el tipo de puesto como un “trabajo soñado” y destaca que el candidato ideal no necesita un currículum sofisticado ni una larga lista de títulos académicos. De hecho, entre los requisitos básicos aparecen condiciones tan simples como tener “una boca humana”, “pulso” y “opiniones”.

El anuncio también aclara que el puesto es remoto, por lo que el seleccionado no tendrá que mudarse ni trabajar desde una oficina fija. El rol se puede desempeñar desde cualquier lugar, aunque ocasionalmente puede implicar visitas a restaurantes de la cadena para probar productos o generar contenido.

El salario más tentador: US$100 mil al año por comer y opinar

Uno de los detalles que llama la atención de la convocatoria es el salario. La empresa ofrece una remuneración de US$100 mil para quien consiga el puesto, una cifra que supera ampliamente el ingreso promedio de muchos trabajos en el sector gastronómico.

De acuerdo con Wendy’s, la idea es que el Chief Tasting Officer aporte personalidad, creatividad y opinión a la marca mientras prueba distintos productos del menú. En la práctica, la función consiste en degustar comidas, compartir impresiones y ayudar a impulsar nuevas ideas relacionadas con sabores o tendencias.

El salario de 100 mil dólares ofrecido por Wendy’s para este puesto de degustación supera significativamente el ingreso promedio de la mayoría de los empleos tradicionales dentro del sector gastronómico operativo User - Google Maps

La compañía también señala que el trabajo puede incluir la producción de contenido para redes sociales o incluso apariciones en campañas publicitarias. Esto significa que la persona elegida podría convertirse en una especie de embajador gastronómico de la marca.

Qué hará exactamente el “Jefe de Catas” de Wendy’s

Más allá del tono humorístico de la publicación, el puesto tiene varias responsabilidades claras. La principal será degustar productos de la cadena y ofrecer comentarios sobre sabores, combinaciones y experiencias gastronómicas.

Según explica Wendy’s, el rol incluye actividades como realizar “check-ins” en formato vlog de manera periódica, detectar tendencias culinarias o simplemente generar contenido relacionado con la comida de la empresa. En otras palabras, el elegido no solo tendrá que comer hamburguesas, sino también transmitir esa experiencia de una forma entretenida y creativa.

Más allá de comer, el Jefe de Catas deberá realizar "check-ins" en formato vlog de manera periódica User - Google Maps

Beneficios poco comunes para quien se convierta en degustador de hamburgesas

Además del salario anual, la empresa promete algunos beneficios que acompañan el espíritu del puesto. Entre ellos, aparece la posibilidad de recibir una firma de correo electrónico personalizada con el título oficial de Chief Tasting Officer.

Según Wendy’s, otro de los atractivos es que el trabajo implica un nivel de “caos aprobado por la empresa”. Con esa expresión, la cadena sugiere que el rol tendrá libertad creativa para experimentar con ideas, contenidos y experiencias relacionadas con la comida.

También menciona oportunidades de crecimiento profesional dentro de lo que denomina “liderazgo en bocados” y “alineación de salsas”, una forma de referirse al desarrollo dentro del mundo gastronómico de la marca.